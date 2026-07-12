В Институте Пушкина назвали слово с рекордным числом значений

«Официальный рекордсмен по числу значений в русском языке — глагол „идти“. Спектр его употребления крайне широк. Он описывает движение человека — девочка идет по улице, перемещение транспорта — поезд идет на Москву, природные явления — идет дождь, распространение запахов, звуков, света — из кухни идет запах пирогов», — сказала Ольховская.



Она добавила, что глагол также передает течение времени (годы идут) и ход событий (дела идут хорошо). Кроме того, он используется для выражения идеи соответствия (это платье тебе идет) или развития (идти к цели).



По словам эксперта, точное количество значений слова назвать сложно. «В „Большом универсальном словаре русского языка“ под редакцией Валерия Морковкина у глагола „идти“ зафиксировано 56 значений, в „Большом академическом словаре русского языка“ выделяется 27 номерных значений и 36 оттенков, в „Большом толковом словаре русского языка“ под редакцией Сергея Кузнецова — 30 номерных значений и 11 оттенков», — пояснила Ольховская.