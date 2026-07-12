В Институте Пушкина назвали слово с рекордным числом значений

Фанаты нашли видео с юным Эрлингом Холанном, где он читает рэп
Более 40 тыс. жителей Ленобласти остались без электричества после урагана
Звезда «Теории большого взрыва» Джонни Галэки вернется на сцену спустя семь лет перерыва
Появилась концепция дизайна станции метро «Липовая роща» в Москве
Стали известны полуфиналисты ЧМ-2026 по футболу
Москву накрыл мощный ливень с грозой и градом: есть двое пострадавших
Пентагон опубликовал новую подборку рассекреченных материалов об НЛО
Россиянка показала коллекцию дедушки из почти трех тысяч бутылок водки, которую он собирал 50 лет
В Австралии построят «черный ящик Земли», который сохранит данные о возможной гибели человечества
Стали известны даты празднования 879-летия Москвы
Роберт Паттинсон рассказал, почему ему нравится играть злодеев
Вышел трейлер спин-оффа «Убойного футбола» о женской команде — в нем мяч сбивает самолет
Исследование: российские аспирантки оказались счастливее аспирантов, но они чаще тревожатся
Данила Козловский сыграет винодела Льва Голицына в новом сериале
Кристофер Нолан считает, что молодежь не принимает ИИ-контент в кино
Художник собрал весь мусор со свадьбы Тейлор Свифт и распродал фанатам певицы
Четыре предмета в вузах сделают обязательными для студентов всех направлений
Джастин Бибер выступит в перерыве финала чемпионата мира по футболу
Дату выхода боевика «Как ограбить банк» с Зои Кравиц перенесли на ноябрь
Apple обвинила OpenAI в краже коммерческой тайны и подала на нее в суд
Глава «Синема Парк» и «Формула кино» выступил против ограничения зарубежных фильмов в прокате
Тейлор Свифт получила разрешение на проведение свадьбы в Нью-Йорке за 160 тысяч долларов
Netflix может купить портал о кино Letterboxd
Ариана Гранде не появится в 13-м сезоне сериала «Американская история ужасов»
Эль Фэннинг и Джулианна Мур снимутся в фильме о детской писательнице Маргарет Уайз Браун
Изабель Мей сыграет профессиональную теннисистку в ромкоме «Love»
Библейский сериал «Дом Давида» продлили на третий сезон
Создатели фильма по «Наруто» начали искать актеров на главные роли

В Институте Пушкина назвали слово с рекордным числом значений

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Emmanuel Ikwuegbu/Unsplash

Самое большое число значений в русском языке у слово «идти». Об этом РИА «Новости» сообщила заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.

«Официальный рекордсмен по числу значений в русском языке — глагол „идти“. Спектр его употребления крайне широк. Он описывает движение человека — девочка идет по улице, перемещение транспорта — поезд идет на Москву, природные явления — идет дождь, распространение запахов, звуков, света — из кухни идет запах пирогов», — сказала Ольховская.

Она добавила, что глагол также передает течение времени (годы идут) и ход событий (дела идут хорошо). Кроме того, он используется для выражения идеи соответствия (это платье тебе идет) или развития (идти к цели).

По словам эксперта, точное количество значений слова назвать сложно. «В „Большом универсальном словаре русского языка“ под редакцией Валерия Морковкина у глагола „идти“ зафиксировано 56 значений, в „Большом академическом словаре русского языка“ выделяется 27 номерных значений и 36 оттенков, в „Большом толковом словаре русского языка“ под редакцией Сергея Кузнецова — 30 номерных значений и 11 оттенков», — пояснила Ольховская.

Расскажите друзьям