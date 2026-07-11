Пентагон опубликовал новую подборку рассекреченных материалов об НЛО

Фанаты нашли видео с юным Эрлингом Холанном, где он читает рэп
Москву накрыл мощный ливень с грозой и градом: есть двое пострадавших
Россиянка показала коллекцию дедушки из почти трех тысяч бутылок водки, которую он собирал 50 лет
В Австралии построят «черный ящик Земли», который сохранит данные о возможной гибели человечества
Стали известны даты празднования 879-летия Москвы
Роберт Паттинсон рассказал, почему ему нравится играть злодеев
Вышел трейлер спин-оффа «Убойного футбола» о женской команде — в нем мяч сбивает самолет
Исследование: российские аспирантки оказались счастливее аспирантов, но они чаще тревожатся
Данила Козловский сыграет винодела Льва Голицына в новом сериале
Кристофер Нолан считает, что молодежь не принимает ИИ-контент в кино
Художник собрал весь мусор со свадьбы Тейлор Свифт и распродал фанатам певицы
Четыре предмета в вузах сделают обязательными для студентов всех направлений
Джастин Бибер выступит в перерыве финала чемпионата мира по футболу
Дату выхода боевика «Как ограбить банк» с Зои Кравиц перенесли на ноябрь
Apple обвинила OpenAI в краже коммерческой тайны и подала на нее в суд
Глава «Синема Парк» и «Формула кино» выступил против ограничения зарубежных фильмов в прокате
Тейлор Свифт получила разрешение на проведение свадьбы в Нью-Йорке за 160 тысяч долларов
Netflix может купить портал о кино Letterboxd
Ариана Гранде не появится в 13-м сезоне сериала «Американская история ужасов»
Эль Фэннинг и Джулианна Мур снимутся в фильме о детской писательнице Маргарет Уайз Браун
Изабель Мей сыграет профессиональную теннисистку в ромкоме «Love»
Библейский сериал «Дом Давида» продлили на третий сезон
Создатели фильма по «Наруто» начали искать актеров на главные роли
Режиссер «Короля Ричарда» снимет байопик о бейсболисте Роберто Клементе
Майкла Уорда оправдали по делу об изнасиловании и сексуализированном насилии
В Москве арестовали мужчину на 11 суток за плевок в девушку в метро
В Москве, в «Тюфелевой роще», пройдет фестиваль уличного искусства «Коробка × Зиларт»
«Сила ветра» организует День спортивного поведения в Строгино

Пентагон опубликовал новую подборку рассекреченных материалов об НЛО

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Universal Pictures

Пентагон опубликовал четвертую часть архива рассекреченных материалов о неопознанных аномальных явлениях (UAP). В новую подборку вошли 40 файлов — фотографии, видеозаписи, аудиоматериалы и документы, подготовленные при участии американских ведомств, включая НАСА, ЦРУ, ФБР и Министерство энергетики США.

1/5
© Фото: U.S. Department of War
2/5
3/5
4/5
5/5

Среди опубликованных материалов — инфракрасные записи военных систем наблюдения и изображения неопознанных объектов, замеченных над Атлантическим океаном, западной частью Тихого океана и Ближним Востоком.

Один из документов описывает инцидент 2015 года возле завода Pantex в Техасе, который входит в американский ядерный комплекс. По данным отчета, сотрудники службы безопасности заметили небольшой ромбовидный объект, бесшумно перемещавшийся над территорией предприятия. Проверка не выявила угрозы, однако происхождение объекта установить так и не удалось.

Еще один рассекреченный отчет касается происшествия 2019 года. Экипаж военного самолета обнаружил в закрытом воздушном пространстве прямоугольный объект с необычными характеристиками полета. До того как система сопровождения смогла его захватить, объект покинул район наблюдения.

Публикация архивов продолжается после распоряжения президента США Дональда Трампа, который в феврале поручил рассекретить документы, связанные с НЛО и возможными свидетельствами внеземной жизни.

При этом американские власти подчеркивают, что многие случаи наблюдения НЛО, изученные за последние десятилетия, впоследствии получили вполне земные объяснения. Часть инцидентов оказалась связана с атмосферными явлениями, оптическими эффектами, беспилотниками, самолетами или недостоверными сообщениями.

Расскажите друзьям