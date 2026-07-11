Пентагон опубликовал новую подборку рассекреченных материалов об НЛО

Один из документов описывает инцидент 2015 года возле завода Pantex в Техасе, который входит в американский ядерный комплекс. По данным отчета, сотрудники службы безопасности заметили небольшой ромбовидный объект, бесшумно перемещавшийся над территорией предприятия. Проверка не выявила угрозы, однако происхождение объекта установить так и не удалось.