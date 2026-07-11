Пентагон опубликовал новую подборку рассекреченных материалов об НЛО

Пентагон опубликовал четвертую часть архива рассекреченных материалов о неопознанных аномальных явлениях (UAP). В новую подборку вошли 40 файлов — фотографии, видеозаписи, аудиоматериалы и документы, подготовленные при участии американских ведомств, включая НАСА, ЦРУ, ФБР и Министерство энергетики США.
Среди опубликованных материалов — инфракрасные записи военных систем наблюдения и изображения неопознанных объектов, замеченных над Атлантическим океаном, западной частью Тихого океана и Ближним Востоком.
Один из документов описывает инцидент 2015 года возле завода Pantex в Техасе, который входит в американский ядерный комплекс. По данным отчета, сотрудники службы безопасности заметили небольшой ромбовидный объект, бесшумно перемещавшийся над территорией предприятия. Проверка не выявила угрозы, однако происхождение объекта установить так и не удалось.
Еще один рассекреченный отчет касается происшествия 2019 года. Экипаж военного самолета обнаружил в закрытом воздушном пространстве прямоугольный объект с необычными характеристиками полета. До того как система сопровождения смогла его захватить, объект покинул район наблюдения.
Публикация архивов продолжается после распоряжения президента США Дональда Трампа, который в феврале поручил рассекретить документы, связанные с НЛО и возможными свидетельствами внеземной жизни.
При этом американские власти подчеркивают, что многие случаи наблюдения НЛО, изученные за последние десятилетия, впоследствии получили вполне земные объяснения. Часть инцидентов оказалась связана с атмосферными явлениями, оптическими эффектами, беспилотниками, самолетами или недостоверными сообщениями.