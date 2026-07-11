Москву накрыл мощный ливень с грозой и градом: есть двое пострадавших

В Москве днем 11 июля начался сильный ливень с грозой, порывистым ветром и местами градом. Наиболее интенсивные осадки зафиксировали в центре города, а также на юге, западе и северо-западе столицы.
Из-за непогоды в вестибюле станции метро «Трубная» произошло поступление воды с городской территории. В столичном метрополитене сообщили, что станция продолжает работать в штатном режиме: вода уходила в дренажную систему, а сотрудники оперативно устраняли последствия подтопления.
Городские службы также сообщают о падении деревьев и повреждении различных конструкций. Специалисты занимаются распилом и вывозом поваленных деревьев, а также демонтажем опасных элементов.
По данным телеграм-каналов, на территории арт-пространства Винзавод из-за сильного ветра частично обрушилась крыша одного из зданий.
Кроме того, молния ударила в двух молодых людей, которые находились под деревом на стадионе «Труд» на Варшавском шоссе. По предварительной информации, оба потеряли сознание и были госпитализированы.
В департаменте транспорта москвичей попросили по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться метро. По прогнозу синоптиков, дождливая погода с грозами сохранится в столичном регионе как минимум до 15 июля. В центре погоды «Фобос» уточнили, что интенсивные осадки будут продолжаться еще несколько дней, после чего погода начнет улучшаться.
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