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Появилась концепция дизайна станции метро «Липовая роща» в Москве

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: mos.ru

Согласована архитектурная концепция наземных сооружений станции метро «Липовая роща» в Москве. Об этом говорится в телеграм-канале мэра Сергея Собянина.

В основе дизайна — сочетание природных мотивов и современных технологий. Бионические фасады выполнят из алюминиевых сотовых панелей светлого оттенка. У строений будут закругленные углы строений. Благодаря остекленным частям фасадов внутреннее пространство станции будет освещать естественный свет. Предусмотрено также архитектурное освещение в виде падающих световых лучей, напоминающих звездопад.

«Шестиэтажное здание для эксплуатационного персонала интегрируют в наземный вестибюль станции. Надземный пешеходный переход через МКАД соединят с наземным павильоном. Для маломобильных пассажиров его оборудуют лифтами», — написал Собянин.

«Липовая роща» войдет в состав Рублево-Архангельской линии метро. Станция располагается вдоль МКАД на границе Москвы и Московской области, рядом с Новорижским шоссе. Завершить строительство станции планируется в 2027 году.

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