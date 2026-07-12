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Стали известны полуфиналисты ЧМ-2026 по футболу

Афиша Daily
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Фото: Peter Glaser/Unsplash

По итогам матчей ¼ финала сформировался состав полуфинальных пар чемпионата мира по футболу 2026 года. 

Аргентинские спортсмены на стадии ¼ финала в воскресенье победили сборную Швейцарии (3:1 доп. время). Англичане на этой стадии в дополнительное время переиграли сборную Норвегии (2:1).

За выход в финал сыграют Франция — Испания и Англия — Аргентина. Первый матч состоится 14 июля в 22:00 мск, второй — 15 июля в 22:00 мск. Матч за третье место состоится 18 июля, а финальная встреча пройдет 19 июля.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе участие приняли рекордные 48 сборных.

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