Более 40 тыс. жителей Ленобласти остались без электричества после урагана

Мощный грозовой фронт с ураганным ветром оставил без электричества 42,5 тыс. жителей Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, подача электричества оперативно восстанавливается. С ночи этим занимаются 108 аварийных бригад «Россетей Ленэнерго» и 117 единиц техники. Особое внимание уделяется Гатчинскому округу, Кингисеппскому, Лужскому и Ломоносовскому районам. Подачу электричества уже удалось восстановить 20 тыс. человек.
«Я, как житель Ленинградской области, тоже столкнулся со стихией: впервые сам увидел, молния ударила так, что обесточило половину дома», — поделился Дрозденко.
Жители Гатчинского и Тосненского районов сказали «Осторожно, новости», что электричество у них отключилось около 17 часов, и его не восстановили до сих пор. В некоторых деревнях, кроме света, пропала мобильная связь.
Сильная гроза со шквалистым ветром началась в регионе днем 11 июля. Порывы ветра достигали 24 метров в секунду. Они повалили деревья и повредили линии электропередач. На дорогах области образовались пробки.
В Петербурге 19 автомобилей получили повреждения из-за падения веток и деревьев. В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что пострадавших из-за стихии нет.
Шторм сорвал автомобильный фестиваль Tsunami Picnic, который проходил в «Туутари-Парке» в Ломоносовском районе. Сильный ветер снес палатки и рекламные стенды, а проливной дождь затопил территорию, где участники выставили редкие автомобили. При попытке уехать гости фестиваля застряли на дорогах, которые оказались перерыты упавшими деревьями.