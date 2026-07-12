Минпросвещения: желание ребенка попробовать мармелад в виде червей нельзя назвать адекватным

Желание ребенка попробовать мармелад в виде червей или крови нельзя назвать адекватным, утверждается в письме Минпросвещения. Об этом пишет ТАСС.



По данным агентства, ведомство направило в регионы письмо с новыми методическими рекомендациями по использованию цифровых технологий несовершеннолетними. В документе говорится в том числе о негативном влиянии контента или рекламы на пищевой выбор детей.



Как утверждается в тексте, из-за этого у детей появляется желание съесть мармелад и другие лакомства в виде фекалий, червей, крови и других «абсолютно неприемлемых образов, продиктованных зарубежными видеороликами (например, в честь Хеллоуина и других подобных деструктивных явлений)». Такое желание «нельзя назвать с точки зрения психоневролога», добавляют авторы документа.