Минпросвещения: желание ребенка попробовать мармелад в виде червей нельзя назвать адекватным

Желание ребенка попробовать мармелад в виде червей или крови нельзя назвать адекватным, утверждается в письме Минпросвещения. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, ведомство направило в регионы письмо с новыми методическими рекомендациями по использованию цифровых технологий несовершеннолетними. В документе говорится в том числе о негативном влиянии контента или рекламы на пищевой выбор детей.
Как утверждается в тексте, из-за этого у детей появляется желание съесть мармелад и другие лакомства в виде фекалий, червей, крови и других «абсолютно неприемлемых образов, продиктованных зарубежными видеороликами (например, в честь Хеллоуина и других подобных деструктивных явлений)». Такое желание «нельзя назвать с точки зрения психоневролога», добавляют авторы документа.
В возрасте 7-11 лет у детей формируется теоретическое мышление, но критическое восприятие информации еще недостаточно развито, написали в Минпросвещения. Там добавили, что использование гаджетов во время еды мешает распознаванию сигналов насыщения