17-летняя россиянка Анна Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон

17-летняя российская теннисистка Анна Пушкарева стала победительницей юниорского Уимблдона. Об этом говорится на сайте Women's Tennis Association.
В финале она обыграла 15-летнюю китаянку Синьжань Сунь (1) со счетом 5:7, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. Она стала самым долгим решающим матчем юниорского Уимблдона.
Пушкарева стала первой россиянкой, выигравшей этот турнир, с 2016 года. Тогда титул завоевала Анастасия Потапова, победив украинку Даяну Ястремскую. Сейчас Потапова выступает за Австрию.
Пушкарева занимает 1015-е место в рейтинге WTA и 28-е — в юниорском рейтинге ITF. На ее счету есть один титул на юниорском турнире ITF в одиночном разряде и три — в парном.