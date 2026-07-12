Энн Хэтэуэй назвала Тома Холланда «сыном мечты»

Энн Хэтэуэй хочет, чтобы ее дети был похожи на Тома Холланда. Об этом она сказала в интервью CTV’s e-talk.



Энн и Том снялись вместе в «Одиссее» Кристофера Нолана и сыграли мать и сына — Пенелопу и Телемаха. У актрисы сложилось приятное впечатление от взаимодействия с коллегой. «Как мама в реальной жизни я очень надеюсь, что все мои дети вырастут такими же замечательными, как мой ребенок на экране. Том — это сын мечты», — призналась она.



«Но еще мне просто очень нравится Том», — сказала Хэтэуэй. Она добавила, что ей также нравится ее коллега по фильму Мэтт Дэймон, который играет короля Одиссея в предстоящем фильме.