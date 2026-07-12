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Энн Хэтэуэй назвала Тома Холланда «сыном мечты»

Афиша Daily
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Фото: Cindy Ord/Getty Images

Энн Хэтэуэй хочет, чтобы ее дети был похожи на Тома Холланда. Об этом она сказала в интервью CTV’s e-talk.

Энн и Том снялись вместе в «Одиссее» Кристофера Нолана и сыграли мать и сына — Пенелопу и Телемаха. У актрисы сложилось приятное впечатление от взаимодействия с коллегой. «Как мама в реальной жизни я очень надеюсь, что все мои дети вырастут такими же замечательными, как мой ребенок на экране. Том — это сын мечты», — призналась она.

«Но еще мне просто очень нравится Том», — сказала Хэтэуэй. Она добавила, что ей также нравится ее коллега по фильму Мэтт Дэймон, который играет короля Одиссея в предстоящем фильме.

Премьера фильма «Одиссея» в мировом прокате состоится 17 июля. В картине также снялись Зендея, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и другие.

едавно Нолан рассказал, что при создании ленты вдохновлялся работами Андрея Тарковского. Особенно на него повлияла лента «Андрей Рублев», также известная как «Страсти по Андрею».

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