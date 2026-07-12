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На концерте Pitbull установили рекорд Гиннесса по числу людей с накладными лысинами

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Lorne Thomson/Getty Images

Рэпер Pitbull и его поклонники установили в Лондоне рекорд Гиннесса по числу людей в «лысых» шапочках. Акция прошла в Гайд-парке перед выступлением рэпера на фестивале BST, сообщает The Guardian.

Накладные лысины надели 22 140 фанатов рэпера. Многие из них дополнили образ белыми рубашками, черными галстуками и очками-авиаторами, повторив сценический стиль Pitbull.

Еще одну «лысую» шапочку пришлось примерить и самому музыканту, чтобы попасть в итоговый подсчет. Точный результат зафиксировали при помощи 400 волонтеров, которые проверяли каждого участника, а также съемки с дронов, которую анализировали 42 счетчика.

«У меня нет слов. Кто бы мог подумать, что кубинец в первом поколении будет устанавливать рекорды и сам войдет в историю?» — сказал Pitbull, получая сертификат.

© Matthew Baker/Getty Images

Как пояснили в Книге рекордов Гиннесса, речь идет не о крупнейшем собрании лысых людей, а именно о людях в специальных шапочках.

Идею акции предложил ведущий подкаста и культурный обозреватель Джек Реммингтон. После анонса концерта он опубликовал ироничное видео в TikTok и предложил использовать 65-тысячную вместимость фестиваля, чтобы побить рекорд по числу людей, переодетых в Pitbull.

Ролик стал вирусным, после чего Реммингтон связался с представителями Книги рекордов Гиннесса и самим рэпером. Pitbull идею поддержал.

Фанаты начали массово копировать образ музыканта в 2021 году. Pitbull называет их «лысиками» и продает на своем сайте фирменные наборы с накладными лысинами. Перед лондонским концертом они были полностью распроданы.

«Мир буквально горит, так почему бы мне не надеть накладную лысину и не потанцевать под поп-хиты, которые я любила в университете?» — сказала одна из посетительниц.

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