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Новая часть Doom уже в разработке

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Id Software/Steam

Id Software разрабатывает новую игру серии Doom. Об этом сообщил в X журналист Том Уоррен из The Verge. По его словам, проект находится на ранней стадии разработки. Других подробностей пока неизвестно.

Новость появилась на фоне массовых увольнений в игровом подразделении Microsoft, которые затронули и Id Software (студия принадлежит ZeniMax Media, вошедшей в состав Microsoft в 2021 году). В ходе этих увольнений работу потеряли 136 сотрудников Id Software — более 50% штата студии. Сокращения особенно сильно затронули отдел контроля качества.

Всего же под увольнения попали около 4800 сотрудников Microsoft. Пока они не коснулись лишь Blizzard Entertainment, входящей в структуру Activision.

По информации Bloomberg, ZeniMax после масштабной реструктуризации начнет уделять больше внимания крупным франшизам, таким как Doom, The Elder Scrolls, Fallout, Quake и Wolfenstein.

Первая Doom вышла в 1993 году и стала одной из ключевых игр в истории шутеров от первого лица. В ней безымянный космический пехотинец сражался с демонами, проникшими на базы людей на Марсе и его спутниках. В дальнейшем серия получила многочисленные продолжения, перезапуски, дополнения и экранизации.

В 2016 году Id Software перезапустила серию, выпустив Doom. Ее продолжение Doom Eternal вышло в 2020 году. Третьей игрой современной линейки стала Doom: The Dark Ages, увидевшая свет в мае 2025 года. Она служит приквелом к двум предыдущим частям и рассказывает о прошлом Палача Рока во время средневековой войны с силами ада.

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