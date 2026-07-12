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ВОЗ прогнозирует резкий рост случаев рака. Болезнь разовьется у каждого пятого

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует резкий рост случаев рака. По ее оценкам, онкологические заболевания разовьются у каждого пятого жителя планеты. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на новый доклад ВОЗ.

В той или иной степени болезнь затронет 92% населения планеты — либо из-за собственного диагноза, либо из-за диагноза близкого родственника.

Сейчас ежегодно в мире регистрируют около 20,6 млн случаев рака и 10 млн смертей от него. По прогнозам ВОЗ, к 2050 году число новых случаев приблизится к 35 млн.

В организации отмечают, что, несмотря на значительный научный прогресс в борьбе с раком, в мире сохраняется устойчивое неравенство в доступе к профилактике, диагностике и лечению.

В богатых странах 85% пациентов с раком молочной железы или онкологическими заболеваниями детского возраста проживают не менее пяти лет после постановки диагноза. В бедных странах этот показатель составляет менее 30%, говорится в докладе.

В государствах с доходом ниже среднего доступны от 9% до 54% из 20 приоритетных противораковых препаратов ВОЗ. Жителям же богатых стран доступны от 68% до 94% таких лекарств. В 23 государствах вообще нет учреждений лучевой терапии.

Кроме того, две трети стран не включают лечение рака в программы всеобщего медицинского страхования. Из-за высокой стоимости терапии в некоторых регионах до 90% пациентов вынуждены прекращать лечение.

Глобальный опрос выявил, что среди пациентов и их родственников широко распространены финансовые трудности и проблемы с психическим здоровьем, а люди, ухаживающие с больными, часто сталкиваются с высокой нагрузкой.

При этом около 40% новых случаев рака связаны с факторами риска, на которые можно воздействовать. Среди них употребление табака и алкоголя, инфекции и избыточный вес.

Среди положительных тенденций ВОЗ отметила снижение употребления табака, развитие национальных программ борьбы с раком и возможность в будущем ликвидировать рак шейки матки как массовое заболевание.

Эксперты организации призвали правительства финансировать онкологическую помощь на всех этапах — от профилактики и диагностики до лечения и ухода за пациентами.

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