Ремейк «Моаны» неудачно стартовал в прокате и может принести Disney около 100 млн долларов убытков

Производственный бюджет «Моаны» оценивается в 250 млн долларов без учета расходов на маркетинг. По оценке Variety, если дальнейшие сборы фильма окажутся сопоставимы с результатами «Белоснежки» 2025 года, студия может потерять на его кинотеатральном прокате около 100 млн долларов.