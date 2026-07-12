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Ремейк «Моаны» неудачно стартовал в прокате и может принести Disney около 100 млн долларов убытков

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Disney

Игровой ремейк «Моаны» собрал за первый уик-энд 95 млн долларов, из которых 43 млн приходятся на Северную Америку. Это один из худших стартов среди игровых адаптаций мультфильмов Disney, пишет Variety.

Картина заняла первое место домашнем в прокате, однако ее результат оказался значительно ниже ожиданий студии. Disney рассчитывала собрать на внутреннем рынке от 60 млн до 65 млн долларов.

Производственный бюджет «Моаны» оценивается в 250 млн долларов без учета расходов на маркетинг. По оценке Variety, если дальнейшие сборы фильма окажутся сопоставимы с результатами «Белоснежки» 2025 года, студия может потерять на его кинотеатральном прокате около 100 млн долларов.

«Моана» почти повторила антирекорд «Белоснежки», которая собрала в Северной Америке на старте 42 млн долларов. В итоге картина заработала 205 млн долларов по всему миру при таком же бюджете в 250 млн.

Одной из причин слабого старта новой «Моаны» аналитики называют слишком короткий промежуток между релизами франшизы. Игровой ремейк вышел менее чем через два года после «Моаны-2», которая заработала в прокате более 1 млрд долларов.

Изначально продолжение разрабатывали как сериал, но позднее Disney решила превратить его в полнометражный мультфильм. После этого премьеру игрового ремейка перенесли с 2025 на 2026 год, чтобы увеличить разрыв между двумя релизами.

Критики тоже встретили фильм прохладно: его рейтинг на Rotten Tomatoes составил 35%. При этом зрители оценили картину заметно выше и поставили ей A− по итогам опросов CinemaScore.

Режиссером новой «Моаны» стал постановщик «Гамильтона» Томас Кейл. Главную роль исполнила Кэтрин Лагаайя, а Дуэйн Джонсон сыграл полубога Мауи.

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