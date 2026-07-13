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Кристофер Нолан черпал вдохновение для «Одиссеи» у «Темного рыцаря» и «Последнего искушения Христа»

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: HellaCinema

Работая над фильмом «Одиссея» — экранизацией поэмы Гомера, — Кристофер Нолан обращался к собственной трилогии о Бэтмене и картинам Мартина Скорсезе и Стивена Спилберга. Об этом режиссер рассказал в интервью USA Today.

Нолан назвал «Одиссею» и «Темного рыцаря» родственными по духу. Оба фильма, по его словам, строятся вокруг «иконических образов, которые одновременно близки зрителю и выходят за рамки обыденного». «Трилогия о Бэтмене была для меня постоянным экспериментом с тем, как оставаться человечным в рамках такого масштаба. И, приступая к „Одиссее“, я искал тот же баланс. На первый взгляд мне казалось, что общего будет немного, но опыт, полученный на фильмах о Бэтмене, неожиданно очень пригодился», — пояснил режиссер.

Среди других источников вдохновения Нолан выделил «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе. «На этапе препродакшена мы показывали команде несколько разных картин, и для этого мы специально заказывали пленку. Это потрясающее и шокирующее кино. Технические приемы Скорсезе вдохновляли, но еще важнее — образ Иисуса и то, как он работает с ним, бросает зрителю серьезный вызов. Для меня это стало мощным импульсом в работе над „Одиссеей“: ты хочешь быть честным со всеми сложностями этого персонажа», — говорит режиссер.

При работе над воплощением мифических чудовищ — Сциллы и Циклопа — Нолан ориентировался на классику фильмов ужасов: «Челюсти» и «Чужого». Режиссер также упомянул влияние Гильермо дель Торо: «Мы должны дать зрителю причину верить в эти создания. Нужно выстроить эмоциональную связь с тем, что происходит на экране. Огромное влияние на меня оказал мой друг Гильермо дель Торо, потому что у Гильермо монстр никогда не бывает просто монстром. Важно то, что у него внутри».

«Одиссея» станет 13-м полнометражным фильмом Нолана. Режиссер сам написал сценарий по мотивам древнегреческой поэмы и спродюсировал картину вместе с Эммой Томас. Это будет первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.

В фильме играют Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг»), Джон Легуизамо («Ледниковый период»), Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»), Роберт Паттинсон («Сумерки»), Зендая («Эйфория»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»), Бенни Сафди («Лакричная пицца») и Джон Бернтал («Каратель»).

Съемки «Одиссеи» длились полгода, с февраля по август 2025-го. Съемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии и Испании. Завершились съемки в Лос-Анджелесе.

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