Кристофер Нолан черпал вдохновение для «Одиссеи» у «Темного рыцаря» и «Последнего искушения Христа»

Нолан назвал «Одиссею» и «Темного рыцаря» родственными по духу. Оба фильма, по его словам, строятся вокруг «иконических образов, которые одновременно близки зрителю и выходят за рамки обыденного». «Трилогия о Бэтмене была для меня постоянным экспериментом с тем, как оставаться человечным в рамках такого масштаба. И, приступая к „Одиссее“, я искал тот же баланс. На первый взгляд мне казалось, что общего будет немного, но опыт, полученный на фильмах о Бэтмене, неожиданно очень пригодился», — пояснил режиссер.