Умерла актриса из «Сорвиголовы» и «Стриптизерш» Вай Чинхо

Умерла актриса Вай Чинхо, известная по роли мадам Гао в сериалах Marvel «Сорвиголова», «Железный кулак» и «Защитники». Об этом сообщает Deadline. Актрисе было 82 года, причина смерти не уточняется.
Память Чинхо почтил ее коллега Питер Синкода, сыгравший в «Сорвиголове» Кагенобу Есиоку. Он назвал ее особенным человеком и признался, что многому у нее научился как на съемочной площадке, так и за ее пределами.
«Я знаю, что такое мудрость: я ловил каждое твое слово. Мы еще встретимся, мой друг. Ты была прекрасна», — написал он в соцсетях.
Вай Чинхо родилась 16 ноября 1943 года в Гонконге, который тогда был оккупирован Японией. В кино она дебютировала в 1990 году в комедии «Человек-кадиллак» с Робином Уильямсом.
Позднее актриса появилась в фильмах «Мыльная пена», «Счастье», «Ученик чародея», «Трейсеры», «Подстава» и «Стриптизерши», а также озвучила персонажа мультфильма «Я краснею».
Чинхо снималась в сериалах «Закон и порядок», «Новый Амстердам», «Полет Конкордов», «Голубая кровь», «Оранжевый — хит сезона», «Трудности ассимиляции», «Аквафина — Нора из Квинса» и «Убийства в одном здании». Помимо работы в кино и на телевидении, актриса выступала на театральной сцене.