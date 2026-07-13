Янник Синнер стал чемпионом Уимблдона второй год подряд

Первая ракетка мира Янник Синнер во второй раз подряд стал победителем Уимблдонского турнира. В финале итальянец обыграл Александра Зверева со счетом 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3, 6:4.
«Эта победа очень много для меня значит: после Парижа все было непросто. Я горжусь собой и своей командой, которая продолжает подталкивать меня в правильном направлении», — рассказал Синнер в интервью Euronews. На «Ролан Гаррос» в конце мая прервалась его серия из 30 побед подряд.
Матч на Уимблдоне продлился более трех часов. В третьем сете Зверев поскользнулся у задней линии и получил травму колена. Немец упал на газон и схватился за ногу, а Синнер подошел и помог сопернику подняться. Именно с этого момента итальянец захватил инициативу и ушел в отрыв.
Синнер также стал первым теннисистом с 2003 года, которому удалось не проиграть ни одного гейма на своей подаче ни в полуфинале (против Новака Джоковича), ни в финале. Ранее это удалось только Роджеру Федереру.
Победительницей же юниорского Уимблдона стала 17-летняя российская теннисистка Анна Пушкарева. В финале она обыграла 15-летнюю китаянку Синьжань Сунь со счетом 5:7, 6:3, 6:4. Пушкарева стала первой россиянкой, победившей на этом турнире с 2016 года, когда титул завоевала Анастасия Потапова.