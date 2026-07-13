Янник Синнер стал чемпионом Уимблдона второй год подряд

«Эта победа очень много для меня значит: после Парижа все было непросто. Я горжусь собой и своей командой, которая продолжает подталкивать меня в правильном направлении», — рассказал Синнер в интервью Euronews. На «Ролан Гаррос» в конце мая прервалась его серия из 30 побед подряд.