Янник Синнер стал чемпионом Уимблдона второй год подряд

На концерте Pitbull установили рекорд Гиннесса по числу людей с накладными лысинами
Умерла актриса из «Сорвиголовы» и «Стриптизерш» Вай Чинхо
Ремейк «Моаны» неудачно стартовал в прокате и может принести Disney около 100 млн долларов убытков
В Москве на треть снизилось число ДТП с нарушающими пешеходами
ВОЗ прогнозирует резкий рост случаев рака. Болезнь разовьется у каждого пятого
Ричард Гир рассказал, почему едва не отказался от роли в «Первобытном страхе»
Энн Хэтэуэй назвала Тома Холланда «сыном мечты»
17-летняя россиянка Анна Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон
Университет в США начал выдавать стипендии за достижения в играх
Минпросвещения: желание ребенка попробовать мармелад в виде червей нельзя назвать адекватным
Новая часть Doom уже в разработке
Месячная норма осадков выпала за сутки в некоторых регионах Центральной России
Более 40 тыс. жителей Ленобласти остались без электричества после урагана
Звезда «Теории большого взрыва» Джонни Галэки вернется на сцену спустя семь лет перерыва
Появилась концепция дизайна станции метро «Липовая роща» в Москве
Стали известны полуфиналисты ЧМ-2026 по футболу
В Институте Пушкина назвали слово с рекордным числом значений
Москву накрыл мощный ливень с грозой и градом: есть двое пострадавших
Пентагон опубликовал новую подборку рассекреченных материалов об НЛО
Россиянка показала коллекцию дедушки из почти трех тысяч бутылок водки, которую он собирал 50 лет
В Австралии построят «черный ящик Земли», который сохранит данные о возможной гибели человечества
Стали известны даты празднования 879-летия Москвы
Роберт Паттинсон рассказал, почему ему нравится играть злодеев
Вышел трейлер спин-оффа «Убойного футбола» о женской команде — в нем мяч сбивает самолет
Фанаты нашли видео с юным Эрлингом Холанном, где он читает рэп
Исследование: российские аспирантки оказались счастливее аспирантов, но они чаще тревожатся
Данила Козловский сыграет винодела Льва Голицына в новом сериале
Кристофер Нолан считает, что молодежь не принимает ИИ-контент в кино

Янник Синнер стал чемпионом Уимблдона второй год подряд

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @wimbledon

Первая ракетка мира Янник Синнер во второй раз подряд стал победителем Уимблдонского турнира. В финале итальянец обыграл Александра Зверева со счетом 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3, 6:4.

«Эта победа очень много для меня значит: после Парижа все было непросто. Я горжусь собой и своей командой, которая продолжает подталкивать меня в правильном направлении», — рассказал Синнер в интервью Euronews. На «Ролан Гаррос» в конце мая прервалась его серия из 30 побед подряд.

Матч на Уимблдоне продлился более трех часов. В третьем сете Зверев поскользнулся у задней линии и получил травму колена. Немец упал на газон и схватился за ногу, а Синнер подошел и помог сопернику подняться. Именно с этого момента итальянец захватил инициативу и ушел в отрыв.

Синнер также стал первым теннисистом с 2003 года, которому удалось не проиграть ни одного гейма на своей подаче ни в полуфинале (против Новака Джоковича), ни в финале. Ранее это удалось только Роджеру Федереру.

1/2
© @wimbledon
2/2
© @wimbledon

Победительницей же юниорского Уимблдона стала 17-летняя российская теннисистка Анна Пушкарева. В финале она обыграла 15-летнюю китаянку Синьжань Сунь со счетом 5:7, 6:3, 6:4. Пушкарева стала первой россиянкой, победившей на этом турнире с 2016 года, когда титул завоевала Анастасия Потапова.

Расскажите друзьям