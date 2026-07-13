В Минпросвещении заявили об опасном влиянии «бежевых мам» на детей

Популярный тренд «бежевых мам» может негативно сказаться на развитии цветовосприятия у детей, связанного с формированием речи и мышления. Об этом говорится в письме Минпросвещения, пишет РИА «Новости».



В министерстве отмечают, что в 2020-х годах распространилось явление «бежевых мам», сторонники которого минимизируют яркие цвета в жизни детей, чтобы избежать перегрузки нервной системы. Это вредит развитию цветовосприятия, тесно связанного с речью и мышлением. Согласно документу, младенцы с 20-го дня жизни начинают различать базовые цвета. Дети, которые знакомились с объектами через черно-белые изображения, часто имеют неправильное представления о реальных оттенках.



В то же время в министерстве утверждают, что сейчас наблюдается перенасыщение искусственными оттенками. Они вызывают у детей раздражение и снижение концентрации. Чрезмерная цветовая стимуляция противоречит принципам сенсорного воспитания, где цвет должен структурировать мир, а не вызывать «визуальный удар», добавляют в ведомстве.



Недавно Минпросвещения назвало неадекватным желание ребенка есть мармелад в виде червей. В министерстве считают, что этому учат детей в рекламе и интернете.