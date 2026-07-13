Международная федерация настольного тенниса допустила россиян с флагом и гимном

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) сняла санкции с российских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации настольного тенниса России (ФНТР).
Россияне смогут выступать на соревнованиях под эгидой организации с 28 июля 2026 года. Исполнительный совет принял во внимание решение Международного олимпийского комитета от 7 июля, говорится в письме. МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России и отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях.
Международная федерация настольного тенниса ввела запрет на участие российских спортсменов в международных турнирах в марте 2022 года. В августе 2023-го конгресс ITTF разрешил допуск россиян на турниры под эгидой организации в нейтральном статусе. В апреле 2026 года ITTF разрешила выступать с флагом и гимном юниорам из России.
Недавно Международная федерация волейбола допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации.
В заявлении организации говорится, что такой подход отражает приверженность защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту вне зависимости от их гражданства.