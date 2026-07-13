Международная федерация настольного тенниса допустила россиян с флагом и гимном

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) сняла санкции с российских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации настольного тенниса России (ФНТР).



Россияне смогут выступать на соревнованиях под эгидой организации с 28 июля 2026 года. Исполнительный совет принял во внимание решение Международного олимпийского комитета от 7 июля, говорится в письме. МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России и отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях.