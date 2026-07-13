Международная федерация настольного тенниса допустила россиян с флагом и гимном

Янник Синнер стал чемпионом Уимблдона второй год подряд
Умер актер «Парка Юрского периода» Сэм Нилл
Кристофер Нолан черпал вдохновение для «Одиссеи» у «Темного рыцаря» и «Последнего искушения Христа»
Новые битвы в трейлере второй половины третьего сезона «Дома Дракона»
В Минпросвещении заявили об опасном влиянии «бежевых мам» на детей
Умерла актриса из «Сорвиголовы» и «Стриптизерш» Вай Чинхо
Ремейк «Моаны» неудачно стартовал в прокате и может принести Disney около 100 млн долларов убытков
В Москве на треть снизилось число ДТП с нарушающими пешеходами
ВОЗ прогнозирует резкий рост случаев рака. Болезнь разовьется у каждого пятого
Ричард Гир рассказал, почему едва не отказался от роли в «Первобытном страхе»
На концерте Pitbull установили рекорд Гиннесса по числу людей с накладными лысинами
Энн Хэтэуэй назвала Тома Холланда «сыном мечты»
17-летняя россиянка Анна Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон
Университет в США начал выдавать стипендии за достижения в играх
Минпросвещения: желание ребенка попробовать мармелад в виде червей нельзя назвать адекватным
Новая часть Doom уже в разработке
Месячная норма осадков выпала за сутки в некоторых регионах Центральной России
Более 40 тыс. жителей Ленобласти остались без электричества после урагана
Звезда «Теории большого взрыва» Джонни Галэки вернется на сцену спустя семь лет перерыва
Появилась концепция дизайна станции метро «Липовая роща» в Москве
Стали известны полуфиналисты ЧМ-2026 по футболу
В Институте Пушкина назвали слово с рекордным числом значений
Москву накрыл мощный ливень с грозой и градом: есть двое пострадавших
Пентагон опубликовал новую подборку рассекреченных материалов об НЛО
Россиянка показала коллекцию дедушки из почти трех тысяч бутылок водки, которую он собирал 50 лет
В Австралии построят «черный ящик Земли», который сохранит данные о возможной гибели человечества
Стали известны даты празднования 879-летия Москвы
Роберт Паттинсон рассказал, почему ему нравится играть злодеев

Международная федерация настольного тенниса допустила россиян с флагом и гимном

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) сняла санкции с российских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации настольного тенниса России (ФНТР).

Россияне смогут выступать на соревнованиях под эгидой организации с 28 июля 2026 года. Исполнительный совет принял во внимание решение Международного олимпийского комитета от 7 июля, говорится в письме. МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России и отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

Международная федерация настольного тенниса ввела запрет на участие российских спортсменов в международных турнирах в марте 2022 года. В августе 2023-го конгресс ITTF разрешил допуск россиян на турниры под эгидой организации в нейтральном статусе. В апреле 2026 года ITTF разрешила выступать с флагом и гимном юниорам из России.

Недавно Международная федерация волейбола допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации.
В заявлении организации говорится, что такой подход отражает приверженность защите фундаментального права спортсменов на доступ к спорту вне зависимости от их гражданства.

Расскажите друзьям