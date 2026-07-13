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Карина Разумовская и Лянка Грыу в первом тизере «Леса» по роману Светланы Тюльбашевой

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Капелла Фильм»

«Капелла Фильм» представила первый тизер триллера «Лес» — фильма по одноименному роману-бестселлеру Светланы Тюльбашевой. Премьера состоится 12 ноября.

По сюжету фильма две москвички отправляются в путешествие по Карелии и пропадают без вести в бесконечном глухом лесу. Каждая попытка выбраться оборачивается новой угрозой. Лес словно дышит, наблюдает и не хочет отпускать, и становится ясно, что он живет по своим правилам, разобраться в которых нет времени — без еды и воды девушки долго не протянут. Тем временем одна странная семья заезжает в заброшенный деревенский дом. Местные считают новых соседей странными. В конце обе не связанные на первый взгляд истории соединяются в одну цельную картину, где мистика граничит с реальностью, а все вокруг — не то, чем кажется.

Видео:&nbsp;«Капелла Фильм»

Режиссером картины выступил Гамлет Дульян. Главные роли исполнили Карина Разумовская, Лянка Грыу, Никита Кологривый, Роза Хайруллина и Екатерина Васильева.

Дебютный роман Светланы Тюльбашевой вышел в 2024 году и мгновенно стал бестселлером. Печатный тираж книги превысил 100 тыс. экземпляров, в электронном и аудиоформате книгу прочитали более 500 тыс. человек.

Съемки фильма начались летом 2025 года и приходили в Карелии, как и действие в книге. Литературный критик «Афиши Daily» Егор Михайлов назвал роман «Лес» сенсацией. По его словам, история Тюльбашевой, балансирующая между хоррором и мистическим триллером, «задела какую‑то важную струну в читателях в тревожном 2024 году».

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