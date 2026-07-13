Авиакомпания S7 Airlines первой в России запустила сервис чаевых для бортпроводников

В пресс-службе отметили, что эта функция не повлияет на действующую систему оплаты труда сотрудников. Сервис призван дать пассажирам дополнительную возможность наградить членов экипажа, которые обеспечивают безопасность и помогают в нестандартных ситуациях во время полета.



«Возможность выразить особую благодарность сотрудникам за заботу и качественный сервис уже стала привычной во многих сферах. Для нас это способ подчеркнуть значимость и многогранность работы бортпроводников. Нам важно, чтобы их профессионализм и отношение к пассажирам получали признание не только внутри компании, но и от тех, ради кого они работают», — отметила заместитель генерального директора по маркетингу и PR компании Мария Филева.