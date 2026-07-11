Россиянка показала коллекцию дедушки из почти 3000 бутылок водки, которую он собирал 50 лет

Ролик быстро стал вирусным: менее чем за сутки его посмотрели около 1,9 млн человек. В комментариях пользователи шутят, что часть экспонатов наверняка давно заполнена водой, а другие предлагают, что вместо водки стоило коллекционировать бензин.