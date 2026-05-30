Водка в России за год подорожала почти на 15%

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Средние розничные цены на водку в России к 18 мая выросли на 14,9% по сравнению с той же датой прошлого года. С начала 2026-го рост составил 12,2%, рассказал ТАСС исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По его словам, одна из главных причин подорожания — рост акцизов на алкоголь. Увеличение акцизных сборов напрямую отражается на конечной цене товара, отметил Востриков.

На стоимость водки также влияют подорожание сырья, электроэнергии, логистики, комплектующих и других составляющих себестоимости.

С 1 января 2026 года акциз на крепкий алкоголь увеличился на 11,4%, до 824 рублей за литр спирта. Минимальная цена полулитровой бутылки водки поднялась на 17%, до 409 рублей. Удорожание компонентов себестоимости эксперты оценивали в 3-7%. В феврале средняя розничная цена литра водки составляла 948,5 рубля.

Подорожали и другие алкогольные напитки. В январе–феврале 2026 года средняя стоимость литра пива в России достигла 177,6 рубля, что на 15% больше, чем в прошлом году.
 

