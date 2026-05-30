Хоррор 26-летнего ютубера с бюджетом в 750 тыс. долларов собрал в прокате 100 млн

Малобюджетный хоррор «Обсессия» 26-летнего режиссера Карри Баркера преодолел отметку в 100 млн долларов мировых сборов. Об этом свидетельствуют данные портала Box Office Mojo.
На производство картины потратили около 750 тыс. долларов, а съемки заняли всего 20 дней. Фильм уже называют одним из самых прибыльных релизов года.
«Обсессия» рассказывает о молодом человеке по имени Беар, который безответно влюблен в подругу Ники. В магазине эзотерики он находит магическую палочку, способную исполнить любое желание, и просит сделать так, чтобы девушка любила его сильнее всех остальных. Вскоре герой сталкивается с пугающими последствиями своего выбора.
Баркер пришел в кино из YouTube. Вместе с Купером Томлинсоном он вел канал «That’s a bad idea», где публиковал юмористические скетчи. В 2024 году они выпустили независимый хоррор «Milk & Serial». Авторы не смогли найти для него прокатчика и выложили фильм на YouTube, где он получил хорошие отзывы и привлек внимание индустрии.
После показа «Обсессии» на кинофестивале в Торонто права на фильм купила Focus Features, а к работе над релизом присоединилась Blumhouse. За первый уик-энд хоррор заработал в Северной Америке 17,2 млн долларов, а во второй — уже 23,9 млн долларов. Сборы выросли на 39%, что почти не встречается у фильмов, уже вышедших в широкий прокат, и особенно редко случается с хоррорами.
На второй неделе проката «Обсессия» несколько дней лидировала по сборам в Северной Америке, обходя более дорогие голливудские релизы. Среди них — биографический фильм «Майкл» о Майкле Джексоне с бюджетом 155 млн долларов и «Дьявол носит Prada-2», на который потратили около 100 млн долларов. В некоторые даты «Обсессия» опережала и новый фильм по вселенной «Звездных войн» «Мандалорец и Грогу» (его бюджет оценивается в 165 млн долларов).
Аналитики связывают успех картины с сильным сарафанным радио и молодой аудиторией. 75% зрителей «Обсессии» были в возрасте от 18 до 25 лет. Фильм также получил оценку A- в опросах CinemaScore и высокий рейтинг на Rotten Tomatoes — 95% от зрителей и 96% от критиков.
Эксперты считают, что успех «Обсессии» может усилить интерес студий к малобюджетным хоррорам и авторам, пришедшим в кино из интернета. Focus Features уже планирует выпустить следующий фильм Баркера — «Anything But Ghosts» с Аароном Полом и Брайс Даллас Ховард.
«Афиша Daily» включала «Обсессию» в список 7 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в мае. Хоррор Карри Баркера идет в российском прокате с 21 мая, билеты можно купить на «Афише».