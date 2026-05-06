7 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в мае

«Хокум»
С 7 мая
Язвительный американский писатель (Адам Скотт) пытается перехитрить ведьму в запертой на зиму ирландской гостинице.
Образцовый герметичный хоррор Дэмиана МакКарти, метящий прямиком в канон сатанинских процедуралов 2020-х, складывающийся в эру после постхорроров. Для тех, кто не является жанровым гиком, объяснить достоинства картины можно и проще: оторваться от экрана невозможно, как и удержаться на краешке кресла, подпрыгивая от страха. Поклонники «Разделения» отдельно оценят редкую главную роль Адама Скотта, снова терзаемого лифтами.
«Шурале»
С 7 мая
Накануне свадьбы невеста (Алина Насибуллина) отправляется в татарстанский лес, чтобы отыскать сводного брата, рискуя встретить на пути лесного духа Шурале.
Фолк-хоррор актрисы Алины Насибуллиной, дебютирующей в режиссуре. В главной роли — она же, на втором плане — Максим Матвеев и Роман Михайлов (но не стоит завышать ожидания по поводу экранного безумия из-за участия последнего). В той же Ирландии ужастики на фольклорном материале поставлены на поток, а «Шурале» рекламируется чуть ли не как первый татарский хоррор. Странно было бы с ходу ожидать жанровый шедевр, зато, как ни крути, это гарантированно будет работа ручной выделки, заслуживающая внимания из-за одной своей завязки.
«Опасные отношения»
С 14 мая
Режиссер-неудачник (Джейсон Сигел) и начинающая актриса (Самара Уивинг), состоящие в несчастном браке, отправляются на живописную дачу у озера, чтобы разобраться в своих отношениях. Для этого они вооружаются электрошокером и дробовиком.
Экшн-ромком «Опасные отношения», по описанию, звучит как растянутая до полного метра сцена из «Мистера и миссис Смит», но на самом деле это ремейк норвежской «Поездки» 2021 года. За сценарий отвечает дуэт интернет-комиков BriTANicK (Ник Кочер и Брайан МакЭлхани), в этом году уже заявивших о себе с «Пицца-фильмом», за режиссуру — Йорма Такконе из The Lonely Island («Поп-звезда: Не переставай, не останавливайся»).
Сумму всех этих талантов по обе стороны кинообъектива итоговый результат вряд ли превзойдет, но в то же время унылое или несмешное зрелище у этой компашки ну никак не могло получиться.
«Обсессия»
С 21 мая
Инцел околдовывает симпатичную девушку, чтобы та стала им одержима. Последствия проклятия не только ужасно аморальны, но и чисто физически чудовищны.
Еще одно деконструирующее романтику кино, придуманное интернет-комиком (дебютант Карри Баркер), только на сей раз такое, в котором все шансы победить имеет не любовь, а ненависть. Спродюсированный студией Bloomhouse комедийный хоррор наш человек в Штатах Дима Барченков назвал «„Субстанцией“ 2025-го» и посоветовал «не ждать, а готовиться». Охотно верим хайпу.
«Грязные деньги»
С 21 мая
Элитные коллекторы с гранатометами (Генри Кэвилл и Джейк Джилленхол) выбивают миллиарды из магната, живущего на частном острове.
В своей очередной криминальной комедии Гай Ричи больше не пытается притворяться, будто соревнуется с Квентином Тарантино в высших эшелонах палпа (ближайший к тарантиновскому духу высокий палп нашего времени — это, как ни удивительно, третий сезон подростковой драмы «Эйфория»), и вместо этого ставит неироничный боевик про волка и тигра в костюмах с иголочки, сыплющих пацанскими цитатами по поводу и без.
Не факт, что развлекательная ценность его работы от этого радикально страдает: судя по трейлеру, «Грязные деньги» на заманчиво близкое расстояние приближаются к улету и угару поздних «Форсажей».
«Пока небо смотрит»
С 21 мая
Группа танцоров брейка готовится к профессиональному конкурсу, когда в их тусовку вторгается каннская лауреатка Валерия Гайя Германика, снимающая постдокументальное танцевальное кино с подсадными актерами (Лев Зулькарнаев, Чингиз Гараев).
Девятый полнометражный фильм культового режиссера «темных двадцатых» Романа Михайлова. На сей раз одновременно и сатирическое кино о кино, и снятая на легкую «цифру» ода хореографическому искусству в духе «Труппы» Олтмана. Если вы до сих пор не знакомы с творчеством этого режиссера (и по совместительству экс-танцора), не факт, что бессюжетная 75-минутная картина — лучший вариант для нырка в его художественную вселенную. С другой стороны, замена эзотерики на понятные движения ног и рук вполне имеет шансы помочь по-новому расположить к кино зрителя.
«Чао»
С 28 мая
В прекрасной Японии будущего, где люди делят города с русалками, обычный офисный работник неожиданно для себя оказывается женихом подводной принцессы.
Цветастое и романтичное аниме от очень нишевой студии «4°C», снявшей самые дикие аниме-хиты нулевых — «Железобетон» и «Игра разума». Режиссер-дебютант Ясухиро Аоки, собственно, начинал аниматором на «Игре разума» Масааки Юасы и, к счастью анимешников-миллениалов, сумел всю ту извилистую, угловатую, шершавую эстетику пронести сквозь годы — в противовес чересчур пластиковому современному аниме.
Студия «4°C» нынче снимает раз в несколько лет, а в российский прокат их предыдущий фильм и вовсе выходил еще до пандемии, так что ценителям пропускать такое на большом экране никак нельзя.