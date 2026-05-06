7 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в мае

Фолк-хоррор актрисы Алины Насибуллиной, дебютирующей в режиссуре. В главной роли — она же, на втором плане — Максим Матвеев и Роман Михайлов (но не стоит завышать ожидания по поводу экранного безумия из-за участия последнего). В той же Ирландии ужастики на фольклорном материале поставлены на поток, а «Шурале» рекламируется чуть ли не как первый татарский хоррор . Странно было бы с ходу ожидать жанровый шедевр, зато, как ни крути, это гарантированно будет работа ручной выделки, заслуживающая внимания из-за одной своей завязки.