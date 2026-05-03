«Хокум» с Адамом Скоттом: крепкий новый хоррор в каноне сатанинских процедуралов 2020-х

Моментальной классикой сатанинских процедуралов, разумеется, стала «Реинкарнация» Ари Астера, а до пика размашистости ее довели «Собиратель душ» Осгуда Перкинса и «Орудия» Зака Креггера (оба фильма резонно вынесены на российский постер«Хокума»). Во всех перечисленных случаях авторы вызывали мурашки и холодный пот у зрителя не за счет прятания потустороннего во мраке и нарочитой недосказанности, а, наоборот, тщательно фиксируя маленькие дьявольские артефакты и заковыристые механизмы, с помощью которых злые силы тащат обывателей в ад. Эта методичность иногда делала драматургию этих фильмов похожей на видеоигровые механики: вот и «Хокум» с его фиксированными ракурсами, ограниченным набором повторяющихся локаций и персонажей, прямолинейными диалогами и фокусом на технической смекалке героя, пытающегося найти выход из дьявольской ловушки, неуловимо напоминает японские сурвайвл-хорроры рубежа веков. (К слову, в этом году Зак Креггер экранизировал чуть ли не самый классический из них, и такое сочетание автора и материала может показаться рандомным только на первый взгляд.)