СМИ: вскрытие туши горбатого кита Тимми проведут 4 июня

Вскрытие туши горбатого кита Тимми состоится 4 июня на датском острове Анхольт. Процедура начнется во второй половине дня и будет длиться около шести часов, сообщает издание DME.
Ранее спецтехника с помощью троса вытащила животное на пляж с мелководья у курортного острова. Теперь китом займутся ветеринары и эксперты.
Местное управление по охране окружающей среды призвало жителей и отдыхающих не приближаться к останкам животного, чтобы избежать заражения. Вокруг 12-метровой туши выставили ограждение из сигнальной ленты.
Кит Тимми стал известен, когда застрял на отмелях Балтийского побережья Германии в марте 2026 года. Тимми пытались спасти морские биологи, в конечном итоге им удалось выпустить кита в море в начале мая. Но менее чем через две недели в проливе Каттегат нашли тело кита. Вскоре ученые подтвердили, что это Тимми.
Позже зоозащитники решили отбуксировать тушу кита, поскольку она может взорваться. В теле кита скапливаются газы, которые вырабатывают бактерии. Из-за них туша вздувается и может лопнуть, что грозит распространением заболеваний. Такие инциденты не редкость — в 2021 году кит взорвался у берегов Калифорнии.