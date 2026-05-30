СМИ: вскрытие туши горбатого кита Тимми проведут 4 июня

Фото: picture alliance/Getty Images

Вскрытие туши горбатого кита Тимми состоится 4 июня на датском острове Анхольт. Процедура начнется во второй половине дня и будет длиться около шести часов, сообщает издание DME.

Ранее спецтехника с помощью троса вытащила животное на пляж с мелководья у курортного острова. Теперь китом займутся ветеринары и эксперты.

Местное управление по охране окружающей среды призвало жителей и отдыхающих не приближаться к останкам животного, чтобы избежать заражения. Вокруг 12-метровой туши выставили ограждение из сигнальной ленты.

Кит Тимми стал известен, когда застрял на отмелях Балтийского побережья Германии в марте 2026 года. Тимми пытались спасти морские биологи, в конечном итоге им удалось выпустить кита в море в начале мая. Но менее чем через две недели в проливе Каттегат нашли тело кита. Вскоре ученые подтвердили, что это Тимми.

Позже зоозащитники решили отбуксировать тушу кита, поскольку она может взорваться. В теле кита скапливаются газы, которые вырабатывают бактерии. Из-за них туша вздувается и может лопнуть, что грозит распространением заболеваний. Такие инциденты не редкость — в 2021 году кит взорвался у берегов Калифорнии.

