Россиянам для счастья нужно 273 тыс. рублей в месяц

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 273 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в опросе Superjob, с результатами которого ознакомилась «Афиша Daily».

Счастье в денежном эквиваленте за год подорожало на 6%: с 253 тыс. рублей до 273 тыс. При этом мужчинам для счастья требуется заметно больше денег, чем женщинам: 309 тыс. против 240 тыс.

Запросы растут с возрастом. Респонденты до 24 лет считают, что для счастья им нужно 220 тыс. рублей в месяц, а участники опроса старше 45 лет — уже 285 тыс. Россияне с высшим образованием назвали сумму в 297 тыс. рублей, а обладатели среднего профессионального образования — 238 тыс.

На представления о необходимом для счастья доходе влияет и текущая зарплата. Те, кто зарабатывает до 100 тыс. рублей, хотели бы получать 223 тыс. рублей в месяц. У респондентов с доходом от 150 тыс. рублей запросы выше — 337 тыс.

Среди крупных городов первое место по уровню запросов вновь заняла Москва: жителям столицы для счастья нужно 295 тыс. рублей в месяц. На втором месте оказался Петербург с 282 тыс., на третьем — Владивосток с 279 тыс. Красноярск (273 тыс.), Екатеринбург (272 тыс.), Ростов-на-Дону (271 тыс.), Уфа и Тюмень (по 263 тыс.).

Самые скромные запросы в Кирове — 216 тыс. рублей в месяц. Суммы ниже среднего также назвали жители Томска (222 тыс.), Барнаула и Липецка (по 225 тыс.). Наибольший прирост за год показали Екатеринбург (+10%), Казань и Иркутск (плюс по 9%).

Опрос проходил с 1 по 26 мая 2026 года в 522 населенных пунктах России. В нем приняли участие 23 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет: 2500 респондентов было в общем исследовании, еще 20 500 — в опросе жителей крупных городов.

