Умерла оскароносная монтажерка «Звездных войн» Марсия Лукас

Марсия Лукас, получившая «Оскар» за монтаж оригинальных «Звездных войн» 1977 года, умерла в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на адвоката ее семьи Дейдре фон Рок.
По словам юриста, Лукас умерла 27 мая от метастатического рака в своем доме в Ранчо-Мираже, Калифорния. Рядом с ней находились близкие.
Марсия Лукас была замужем за создателем «Звездных войн» Джорджем Лукасом с 1969 по 1983 год. Она работала над монтажом «Звездных войн: Возвращение джедая», а также ранних фильмов Лукаса «THX 1138» и «Американские граффити».
Кроме того, Лукас входила в монтажную группу фильмов Мартина Скорсезе «Таксист», «Алиса здесь больше не живет» и «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
Марсию Лукас часто называют недооцененной героиней «Звездных войн». По словам самой монтажерки, это она убедила Джорджа Лукаса, что Оби-Ван Кеноби должен погибнуть в поединке с Дартом Вейдером и стать духовным наставником Люка Скайуокера.
Ей также пришлось выстроить кульминационную сцену атаки повстанцев на Звезду смерти из большого объема разрозненного материала. Джордж Лукас позже рассказывал, что у команды было около 12,2 километра пленки с диалогами пилотов, а Марсии Лукас нужно было отобрать нужные фрагменты и соединить их с боевыми сценами.
После развода с Джорджем Лукасом она была замужем за продакшен-менеджером Skywalker Ranch Томом Родригесом. У Марсии Лукас остались дочери Аманда Лукас и Эми Сопер, а также трое внуков.
«Ее влияние на кино неизгладимо, но те, кто знал ее лучше всего, будут помнить, как рядом с ней жизнь казалась ярче, прекраснее, веселее и более наполненной любовью», — говорится в заявлении семьи.