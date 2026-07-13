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Россияне стали реже ходить в кафе и рестораны

Афиша Daily
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Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Россияне стали реже посещать заведения общепита. По итогам первого полугодия 2026 года посещаемость кафе, ресторанов, кофеен и точек быстрого питания снизилась на 6–10%. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков.

Сильнее всего сократился трафик в пекарнях — на 10% год к году. Посещаемость кафе снизилась на 9%, фастфуд-заведений — на 7%, а кофеен и киосков с мороженым — на 6%. В Москве общий трафик заведений общепита уменьшился на 8%.

Участники рынка связывают тенденцию с желанием россиян сократить необязательные расходы. Кроме того, серьезную конкуренцию ресторанам и кафе составляет рынок готовой еды: покупатели все чаще предпочитают покупать готовые блюда в супермаркетах вместо походов в заведения.

При этом выручка общепита продолжает расти. По данным Росстата, за январь — май оборот отрасли увеличился на 18%, достигнув 2,44 трлн рублей. Однако рост связан прежде всего с повышением цен.

Так, средний чек в фастфуде вырос за год на 18% — до 530 рублей. В пекарнях он увеличился на 10% и составил 259 рублей, в кофейнях — на 7% (469 рублей), а в кафе — на 5% (845 рублей).

Рестораторы объясняют подорожание ростом издержек: от аренды и закупок до зарплат и налоговой нагрузки. Многие заведения пересматривают меню, делают ставку на доставку и пытаются договориться с арендодателями о снижении ставок.

Несмотря на сложную ситуацию, число новых компаний в сфере общепита продолжает расти. Однако эксперты считают, что это не свидетельствует о буме новых проектов: часть бизнеса регистрирует новые юридические лица для оптимизации расходов и адаптации к изменившимся условиям рынка.

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