Россияне стали реже ходить в кафе и рестораны

Сильнее всего сократился трафик в пекарнях — на 10% год к году. Посещаемость кафе снизилась на 9%, фастфуд-заведений — на 7%, а кофеен и киосков с мороженым — на 6%. В Москве общий трафик заведений общепита уменьшился на 8%.