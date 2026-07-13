Где есть

ЗОЖ-салатная от Карины Каспарянц и бар Сергея Орлова: 11 заведений в Москве от селебрити

Афиша Daily
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Фото: She
Блогеры, артисты и комики активно обзаводятся ресторанами и закусочными, однако жесткая конкуренция на рынке давно показала, что одной медийности не достаточно для успешного существования ресторана. Рассказали о самых интересных столичных кейсах.

Summer Punch

© Summer Punch

Бар в центре Москвы, созданный стендап-комиком Сергеем Орловым совместно с ресторатором Александром Пичугиным. В Столешниковом переулке гостей ждут на сэндвичи, коктейли и, конечно же, вечеринки — место без официоза и пафоса с расслабленной атмосферой и душевным плейлистом вернет миллениалов в самые беззаботные времена их юности. О тематических вечеринках можно узнавать из афиш в социальных сетях и прицельно под них планировать визит в бар.

Адрес
Столешников пер., 8
Метро
«Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»
Часы работы
пн-чт: 12:00-00:00, пт-сб: 12:00–06:00, вс: 12:00-00:00
Средний чек
1000–3000 ₽
Summer Punch
Ресторан / Столешников пер., 8
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«Евгенич»

© «Евгенич»

Караоке-рюмочная — самый неизбитый формат, которым можно удивить московскую публику. Сергей Жуков отвечает за 25 авторских настоек по собственным фирменным рецептам, домашнюю кухню и зажигательные вечеринки. В меню драники, манты, чебуреки и шоколадная колбаса.

Адреса
Арбат, 6/2
Цветной б-р, 11, стр. 3
Пятницкая, 30, стр. 1
Часы работы
12:00–06:00
Средний чек
1000–3000 ₽
Евгенич
Ресторан / Арбат, 6/2
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Frank by БАСТА

© Frank by Баста

Реберная рэп-исполнителя уверенно стоит на ногах много лет отнюдь не из-за громкого имени Басты, а прежде всего из-за понятного и качественного продукта. Ребра тут готовят на любой вкус и цвет, начиная с классики и заканчивая необычными подачами в хот-дог стиле и нетипичными добавками к ним в виде камамбера, «Читос», ванильного мороженого и древесных грибов. А бодрый плейлист станет хорошим саундтреком ужина.

Адреса
Рождественка, 5/7 и другие
Часы работы
стоит уточнять в конкретном филиале
Средний чек
1000–3000 ₽
Frank by Баста
Ресторан / Рождественка, 5/7
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Peach

© Peach

Премиальный ресторан средиземноморской кухни от Эмина Агаларова в Большом Саввинском переулке с акцентом на авторскую интерпретацию европейской гастрономии. В проекте артиста и ресторатора удивляют блюдами из рыбы и морепродуктов, качественными мясными позициями и новаторскими десертами.

Адрес
Б.Саввинский пер., 12, стр. 10г
Метро
«Фрунзенская», «Спортивная», «Лужники»
Часы работы
пн-чт: 12:00-00:00: пт-сб: 12:00-02:00, вс: 12:00-00:00
Средний чек
больше 6000 ₽
Peach
Ресторан / Б.Саввинский пер., 12, стр. 10г
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Manul

© Manul

Отправиться в гастрономическое путешествие по Сибири с видом на Красную площадь предлагают в ресторане блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина. В меню дичь, дикая рыба, лесные побеги и травы — особенно аутентично такая кухня выглядит в антураже темных интерьеров с упором на огонь, камень и дерево.

Адрес
Охотный Ряд, 2, ТГ Seasons, 2 этаж
Метро
«Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции»
Часы работы
пн-пт: 14:00-00:00, сб-вс: 12:00-00:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Manul
Ресторан / Охотный Ряд, 2, ТГ Seasons, 2 этаж
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Kefi

© Kefi

Известный российский светский деятель греческого происхождения Константин Андрикопулос приложил руку к созданию настоящего островка Греции в центре Москвы. В меню вы найдете красочные гирос, сувлаки, яркие сезонные овощи и хрустящие лепешки — все то, чем так славится любимая многими кухня.

Адрес
Мансуровский пер., 12
Метро
«Кропоткинская», «Парк культуры»
Часы работы
пн: 12:00–00:00, вт-вс: 12:00–06:00
Средний чек
1000–3000 ₽
Kefi
Ресторан / Мансуровский пер., 12
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She

© She

Журналист, ведущая и блогер Ксения Собчак выступает бренд-амбассадором ресторана с момента его открытия. В She идут, чтобы погрузиться в мир гастрономических традиций Японии и Италии и попробовать фирменные завтраки, пасты и морепродукты в азиатском стиле.

Адреса
Бутырский Вал, 10
Б.Никитская, 15, стр. 1
Часы работы
стоит уточнять в конкретном филиале
Средний чек
1000–3000 ₽
She
Ресторан / Бутырский Вал, 10
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«Хот Дог Бульдог»

© «Хот Дог Бульдог»

В сети стритфуда от резидента «Comedy Club» Гарика Харламова предлагают попробовать как классику уличной еды, так и сосиски в булочке с необычными топпингами в виде трюфеля и вариации с салатом «Цезарь». Кстати, меню и забавные названия для позиций комик придумывал сам. Концепция оказалась вполне удачной: об этом можно судить по нескольким десяткам работающих точек — не только по Москве, но и за ее пределами.

Адреса
Пушкинская пл., 2/1 и другие
Часы работы
стоит уточнять в конкретном филиале
Средний чек
До 1000 ₽
Хот-дог Бульдог
Ресторан / Пушкинская пл., 2/1
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Stars Coffee

© Stars Coffee

Сеть кофеен объединила звезд гастрономической индустрии: Тимати и Антона Пинского. Здесь заботятся о качестве зерен, следуют трендам и не забывают о сезонных предложениях. А еще не так давно в кофейнях стало возможно найти свою вторую половинку — гости, открытые к знакомствам, могут прикрепить на свой стаканчик специальную карточку, которая будет сигналом их заинтересованности и открытости в общении.

Адреса
Н.Арбат, 11, стр. 1 и другие
Часы работы
стоит уточнять в конкретном филиале
Средний чек
1000–3000 ₽
Stars Coffee
Ресторан / Н.Арбат, 11, стр. 1
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Salatnica

© Salatnica

Проект с акцентом на здоровое питание от инфлюенсера Карины Каспарянс. В основе концепции салат как конструктор, для которого гость сам выбирает все необходимые компоненты. 

Всего в меню двенадцать салатов, каждый из них является некой базой, которую можно кастомизировать, заменив что-то или дополнив новыми ингредиентами, чтобы получить абсолютно уникальный вкус.

Адрес
Б.Почтовая, 32, корп. 2
Метро
Электрозаводская
Часы работы
пн-вс: 09:00-21:00
Средний чек
1000–3000 ₽
Salatnica
Ресторан / Б.Почтовая, 32, корп. 2
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Lovin

© Lovin

Нашумевшая смэш-бургерная с милкшейками в Кривоколенном переулке от стримера Александра Парадеевича. В меню стритфуд, в интерьере — полки с техникой и журналами, мягкие диваны и теплый свет. Булочки для бургеров здесь выпекают сами, а котлеты из мраморной говядины давят на раскаленном гриле при 220 градусах.

Адрес
Кривоколенный пер., 3
Метро
«Лубянка», «Китай-город»
Часы работы
пн-вс: 12:00–23:00
Средний чек
1000–3000 ₽
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