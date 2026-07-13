ЗОЖ-салатная от Карины Каспарянц и бар Сергея Орлова: 11 заведений в Москве от селебрити

В сети стритфуда от резидента «Comedy Club» Гарика Харламова предлагают попробовать как классику уличной еды, так и сосиски в булочке с необычными топпингами в виде трюфеля и вариации с салатом «Цезарь». Кстати, меню и забавные названия для позиций комик придумывал сам. Концепция оказалась вполне удачной: об этом можно судить по нескольким десяткам работающих точек — не только по Москве, но и за ее пределами.