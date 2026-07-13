ЗОЖ-салатная от Карины Каспарянц и бар Сергея Орлова: 11 заведений в Москве от селебрити

Summer Punch
Бар в центре Москвы, созданный стендап-комиком Сергеем Орловым совместно с ресторатором Александром Пичугиным. В Столешниковом переулке гостей ждут на сэндвичи, коктейли и, конечно же, вечеринки — место без официоза и пафоса с расслабленной атмосферой и душевным плейлистом вернет миллениалов в самые беззаботные времена их юности. О тематических вечеринках можно узнавать из афиш в социальных сетях и прицельно под них планировать визит в бар.
«Евгенич»
Караоке-рюмочная — самый неизбитый формат, которым можно удивить московскую публику. Сергей Жуков отвечает за 25 авторских настоек по собственным фирменным рецептам, домашнюю кухню и зажигательные вечеринки. В меню драники, манты, чебуреки и шоколадная колбаса.
Frank by БАСТА
Реберная рэп-исполнителя уверенно стоит на ногах много лет отнюдь не из-за громкого имени Басты, а прежде всего из-за понятного и качественного продукта. Ребра тут готовят на любой вкус и цвет, начиная с классики и заканчивая необычными подачами в хот-дог стиле и нетипичными добавками к ним в виде камамбера, «Читос», ванильного мороженого и древесных грибов. А бодрый плейлист станет хорошим саундтреком ужина.
Peach
Премиальный ресторан средиземноморской кухни от Эмина Агаларова в Большом Саввинском переулке с акцентом на авторскую интерпретацию европейской гастрономии. В проекте артиста и ресторатора удивляют блюдами из рыбы и морепродуктов, качественными мясными позициями и новаторскими десертами.
Manul
Отправиться в гастрономическое путешествие по Сибири с видом на Красную площадь предлагают в ресторане блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина. В меню дичь, дикая рыба, лесные побеги и травы — особенно аутентично такая кухня выглядит в антураже темных интерьеров с упором на огонь, камень и дерево.
Kefi
Известный российский светский деятель греческого происхождения Константин Андрикопулос приложил руку к созданию настоящего островка Греции в центре Москвы. В меню вы найдете красочные гирос, сувлаки, яркие сезонные овощи и хрустящие лепешки — все то, чем так славится любимая многими кухня.
She
Журналист, ведущая и блогер Ксения Собчак выступает бренд-амбассадором ресторана с момента его открытия. В She идут, чтобы погрузиться в мир гастрономических традиций Японии и Италии и попробовать фирменные завтраки, пасты и морепродукты в азиатском стиле.
«Хот Дог Бульдог»
В сети стритфуда от резидента «Comedy Club» Гарика Харламова предлагают попробовать как классику уличной еды, так и сосиски в булочке с необычными топпингами в виде трюфеля и вариации с салатом «Цезарь». Кстати, меню и забавные названия для позиций комик придумывал сам. Концепция оказалась вполне удачной: об этом можно судить по нескольким десяткам работающих точек — не только по Москве, но и за ее пределами.
Stars Coffee
Сеть кофеен объединила звезд гастрономической индустрии: Тимати и Антона Пинского. Здесь заботятся о качестве зерен, следуют трендам и не забывают о сезонных предложениях. А еще не так давно в кофейнях стало возможно найти свою вторую половинку — гости, открытые к знакомствам, могут прикрепить на свой стаканчик специальную карточку, которая будет сигналом их заинтересованности и открытости в общении.
Salatnica
Проект с акцентом на здоровое питание от инфлюенсера Карины Каспарянс. В основе концепции салат как конструктор, для которого гость сам выбирает все необходимые компоненты.
Всего в меню двенадцать салатов, каждый из них является некой базой, которую можно кастомизировать, заменив что-то или дополнив новыми ингредиентами, чтобы получить абсолютно уникальный вкус.
Lovin
Нашумевшая смэш-бургерная с милкшейками в Кривоколенном переулке от стримера Александра Парадеевича. В меню стритфуд, в интерьере — полки с техникой и журналами, мягкие диваны и теплый свет. Булочки для бургеров здесь выпекают сами, а котлеты из мраморной говядины давят на раскаленном гриле при 220 градусах.