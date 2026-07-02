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На квасе или кефире? Лучше — на просекко и мацони! 29 ресторанов, где можно поесть окрошку

Афиша Daily
13 мин на чтение
Фото: Lúwo
От жаркого московского лета лучше всего помогает спастись холодный суп. Мы собрали список проектов, где к вопросу окрошки подошли с особой ответственностью и креативом.

Lúwo

© Предоставлено рестораном

Греческий ресторан Lúwo предлагает гостям нетривиальную версию окрошки со средиземноморским характером. В качестве главного ингредиента в блюде выступает осьминог, а заправляют летний суп айраном (1450 р.).

Адрес
Б.Никитская, 15, стр. 1
Метро
Библиотека им. Ленина, Арбатская, Александровский сад, Боровицкая
Часы работы
вс-чт: 09:00-00:00, пт-сб: 09:00-02:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Lúwo
Ресторан / Б.Никитская, 15, стр. 1
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«Айна» 

© Предоставлено рестораном

В меню «Айна» акцент сделан на блюда категории comfort food – а что может быть ближе и роднее, чем окрошка с копченым говяжьим языком на домашнем квасе (1100 р.)? Кстати, вместо куриных яиц в блюде используются перепелиные.

Адрес
Остоженка, 14/2
Метро
Кропоткинская
Часы работы
10:00–00:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Айна
Ресторан / Остоженка, 14/2
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In Out

© Предоставлено рестораном

Ресторан европейской кухни в Хамовниках под руководствам бренд-шефа Андрея Каплунова предлагает своим гостям окрошку с мортаделлой на айране или квасе на выбор (890 р.), которая посыпается сверху сибулетом – зеленым луком.

Адрес
Зубовская, 7
Метро
Парк культуры
Часы работы
08:00–00:00
Средний чек
3000–6000 ₽
In Out
Ресторан / Зубовская, 7
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«Dr. Живаго» 

© Предоставлено рестораном

Главная новинка коллекции холодных супов этого сезона в «Dr. Живаго» — суп на квасе с красной икрой (1650 руб.). Шеф-повар Артем Мухин готовит его с картофелем, огурцами, редисом и укропом, добавляет икру и заправляет квасом с растертыми желтками и горчицей. Второй хит — зеленый холодник (1250 руб.). По сути, это окрошка на квасе с молодой зеленью: спаржей, щавелем, шпинатом и огурцами. Ну и без вечной классики никуда — консерваторы точно порадуются наличию мясной окрошки на квасе или кефире в меню заведения (890 руб.).

Адрес
Моховая, 15, гостиница «Националь», 1 этаж
Метро
Охотный Ряд, Театральная. Площадь Революции
Часы работы
00:00–00:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Dr. Живаго
Ресторан / Моховая, 15, гостиница «Националь», 1 этаж
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«Культура встречи»

© Предоставлено рестораном

Эффектная подача любителей окрошки ожидает в ресторане «Культура встречи». В качестве главного героя в блюде выступает масляная рыба холодного копчения, а дополняют суп традиционно овощи и… зеленый укропный квас, заправленный сметаной, хреном, горчицей и желтком (950 р.).

Адрес
Мичуринский просп., 5
Метро
Ломоносовский проспект
Часы работы
пн-чт: 09:00-23:00, пт: 08:00-00:00, сб: 09:00-00:00, вс: 09:00-23:00
Средний чек
1000–3000 ₽
Культура встречи
Ресторан / Мичуринский просп., 5
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Manul 

© Предоставлено рестораном

Manul тоже не обошли стороной эксперименты, итогом которых стала окрошка на березовом квасе с гусиным бульоном с пастрами из языка и мороженым из хрена с горчицей (1100 р.). Ну и важный сибирский ингредиент, который вы не встретите в других московских окрошках — соленый папоротник.

Адрес
Охотный Ряд, 2, ТГ Seasons, 2 этаж
Метро
Охотный Ряд, Театральная, Площадь Революции
Часы работы
пн-пт: 14:00-00:00, сб-вс: 12:00–00:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Manul
Ресторан / Охотный Ряд, 2, ТГ Seasons, 2 этаж
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«СибирьСибирь» 

© Предоставлено рестораном

Тему сибирских окрошек продолжает «СибирьСибирь» — здесь также стоит пробовать суп с языком на домашнем квасе (860 р.). Блюдо от бренд-шефа Евгения Кузнецова сопровождается горчичным соусом на желтках, хреном, перепелиными яйцами, овощами и отварным говяжьим языком

Адрес
Смоленская, 8, гостиница Azimut Moscow Smolenskaya
Метро
Смоленская
Часы работы
вс-чт: 09:00-00:00, пт-сб: 09:00–01:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Сибирьсибирь
Ресторан / Смоленская, 8, гостиница Azimut Moscow Smolenskaya
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«Своды»

© Предоставлено рестораном

На Павелецкую следует заглянуть, чтобы попробовать сразу несколько вариантов летнего супа от бренд-шефа Ильдара Шигабутдинова. В меню: классическая версия с докторской колбасой (650 р.), к которой предлагают выбрать квас или кефир; яркий свекольник (650 р.); щавельник с говяжьим языком (700 р.) на сметане и минеральной воде; и даже дальневосточная окрошка (700 р.). Последняя — авторская интерпретация корейского кукси с угрем, японским омлетом и бульоном даси. 

Есть даже окрошка на десерт! Ягодный суп с клубникой, малиной и голубикой сопровождается шариком пломбира и желе из шампанского с сусальным золотом и заправляется квасным суслом (700 р.).

Адрес
Кожевническая, 21, стр. 1
Метро
Павелецкая
Часы работы
Средний чек
1000–3000 ₽
Своды
Ресторан / Кожевническая, 21, стр. 1
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Peach 

© Предоставлено рестораном

Ищем необычную окрошку во флагманском ресторане Эмина Агаларова — в необычный суп с земляникой здесь добавляют просекко и подают в глыбе льда (2500 р.) Ну и более стандартные варианты с мортаделлой (1900 р.) и ростбифом (2400 р.) тоже имеются.

Адрес
Б.Саввинский пер., 12, стр. 10г
Метро
Фрунзенская, Спортивная, Лужники
Часы работы
вс-чт: 12:00–00:00, пт-сб: 12:00-02:00
Средний чек
Больше 6000 ₽
Peach
Ресторан / Б.Саввинский пер., 12, стр. 10г
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«Ривьера»

© Предоставлено рестораном

Бронируйте столик на веранде трехэтажного особняка и заказывайте фирменную окрошку на мацони с перечной мятой (720 р.). Нотки этой зелени делают блюдо еще более освежающим – а что еще нужно в разгар дня знойного московского лета?

Адрес
просп. 60-летия Октября, 8а
Метро
Ленинский проспект, Площадь Гагарина
Часы работы
чт-вс: 20:00-06:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Караоке «Ривьера»
Ресторан / просп. 60-летия Октября, 8а
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Atlantica 

© Предоставлено рестораном

В популярном морском ресторане окрошку можно найти на домашнем йогурте с черноморским рапаном (690 р.) – морепродукт в блюде очень нежный, с деликатным вкусом. Для любителей вечной классики в меню имеется суп на квасе с ростбифом (690 р.).

Адрес
Кутузовский просп., 36а
Метро
Парк Победы, Кутузовская
Часы работы
09:00–00:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Atlantica
Ресторан / Кутузовский просп., 36а
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Atlantica bistro 

© Предоставлено рестораном

В Atlantica bistro пошли дальше и решили удивить всех своей окрошкой с вяленой олениной (590 р.). В качестве заправки можно выбрать квас или кефир. На десерт вместо пирожных делаем ставку на окрошку на просекко со свежими ягодами (790 р.).

Адреса
Цветной б-р, 11, стр. 2
Мясницкая, 24/7, стр. 2
Б.Дмитровка, 23, стр. 1
Метро
Цветной бульвар; Чистые Пруды, Тверская
Часы работы
пн-чт: 09:00-23:00, пт-вс: 09:00-00:00
Средний чек
1000–3000 ₽
Atlantica Bistro
Ресторан / Мясницкая, 24/7, стр. 2
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Ivanka

© Предоставлено рестораном

Если почувствовали непреодолимое желание съесть свою порцию окрошки с видом на Москва-Сити — не отказывайте себе в удовольствии! В Ivanka вас ждет классическая окрошка на квасе или кефире с курицей и мороженым из хрена (800 р.).

Адрес
1-й Красногвардейский пр., 22, стр. 2, ММДЦ «Москва-Сити», башня «Нева», 4 этаж
Метро
Москва-Сити, Деловой центр, Выставочная
Часы работы
12:00–00:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Ivanka
Ресторан / 1-й Красногвардейский пр., 22, стр. 2, ММДЦ «Москва-Сити», башня «Нева», 4 этаж
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«Белуга»

© Предоставлено рестораном

Продолжая коллекционировать виды, с которыми вы успели попробовать окрошку этим летом в центре Москвы, не забудьте наведаться в «Белугу». Любуясь в окно на Красную площадь можно продегустрировать окрошку с колбасой из осетра на свекольном квасе (1620 р.). Он готовится из свекольного фреша с добавлением бородинского хлеба, сахара и меда. В основе блюда — нарезанная кубиком осетровая колбаса, фермерское яйцо всмятку, ломтики свежих огурцов и редиса, а также молодой кабачок с цветком. Подается с копченой сметаной и черной четверговой солью.

Адрес
Моховая, 15/1, гостиница «Националь», 2 этаж
Метро
Охотный Ряд, Театральная, Площадь Революции
Часы работы
12:00–00:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Белуга
Ресторан / Моховая, 15/1, гостиница «Националь», 2 этаж
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Anna Bistro

© Предоставлено рестораном

Место с уютной атмосферой и кухней на каждый день предлагает два варианта окрошки на выбор. Первая, более классическая – с ветчиной (800 р.) и листьями шисо, известными как японский базилик или японская мята. Вторая – с крабом (1350 р.), дополняется луком сибулет.

Адрес
Ленинградский просп., 36, стр. 38
Метро
Динамо, Петровский парк
Часы работы
10:00–00:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Anna Bistro
Ресторан / Ленинградский просп., 36, стр. 38
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Fobs

© Предоставлено рестораном

В Fobs недавно ввели окрошку с фермерской колбасой (550 руб.) и сразу покорили этой позицией сердца всех любителей освежающих супов. Окрошку можно заказать сразу в двух вариантах — на квасе или на кефире. Все как мы любим: свежие огурцы, редис, картофель, яйцо и зелень — ингредиенты создают классическую основу, а фирменные заправки с дижонской горчицей и сливочным хреном дополняют вкус и делают его особенно выразительны. 

Адрес
Ленинградский просп., 29, корп. 4
Метро
Динамо, Петровский парк
Часы работы
пн-пт: 08:00-23:00, сб-вс: 09:00–23:00
Средний чек
1000–3000 ₽
Fobs Bistro
Ресторан / Ленинградский просп., 29, корп. 4
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Sempre

© Предоставлено рестораном

Нельзя взять и не попробовать окрошку в одном из самых зеленых рестранов Москвы! Классическое летнее блюдо собрало в себе все оттенки сезона: молодой картофель, редис, огурец, свежий зеленый горошек, перепелиное яйцо и ароматные травы. А основа из кефира, сметаны и минеральной воды дополнена яблоком, лимонным соком и оливковым маслом, создавая легкий и освежающий вкус. Подается с крабом (1200 р.) или колбасой (600 р.).

Адрес
Б.Дмитровка, 22, стр. 1
Метро
Тверская, Пушкинская, Чеховская
Часы работы
пн-пт: 11:00-23:00, сб-вс: 10:00-23:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Sempre
Ресторан / Б.Дмитровка, 22, стр. 1
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«Есть Хинкали & Пить Вино»

© Предоставлено рестораном

Отдельного внимания из нового «Зеленого меню» в «Есть Хинкали & Пить Вино» заслуживает окрошка на айране с языком (650 р.). Характерный зеленый оттенок ей придает сок свежего шпината. Листья сначала пробивают в блендере, затем отжимают через сито и соединяют с айраном. Так привычный летний суп приобретает не только выразительный цвет, но и дополнительную свежесть.

Адреса
М.Бронная, 4
Остоженка, 19, стр. 1
Поварская, 8/1
Пятницкая, 6/1, стр. 1
Часы работы
11:00–00:00
Средний чек
1000–3000 ₽
Есть хинкали & Пить вино
Ресторан / М.Бронная, 4
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Touché

© Предоставлено рестораном

В винном месте в историческом кластере Трехгорной Мануфактуры в холодный суп на кефире добавляют не только сметану, но и крем-чиз. Подается окрошка с томленым говяжьим языком, отварным картофелем, редисом, красным луком, зернистой горчицей и микрозеленью (840 р.).

Адрес
Рочдельская, 15, стр. 22, БЦ «Трехгорная мануфактура»
Метро
Краснопресненская, Баррикадная
Часы работы
вс-чт: 09:00–00:00, пт-сб: 09:00-02:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Touché
Ресторан / Рочдельская, 15, стр. 22, БЦ «Трехгорная мануфактура»
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Urban Winery

© Предоставлено рестораном

В Urban Winery бренд-шеф Арина Журавлева презентовала гостям окрошку с хересными огурчиками (740 р.). Это авторская вариация блюда с акцентом на непривычный для ресторанов овощ — репу, которую запекли, чтобы заменить картошку.

За норму белка здесь отвечает пастрами из говядины и перепелиные яйца, за умеренную кислинку — маринованные огурчики, а за летние акценты — хрустящий редис. Заправка тоже непростая: она готовится на основе сметаны, хрена, трав, печеного чеснока и зернистой горчицы, а затем у стола блюдо заправляют айраном.

Адрес
Спартаковская, 3, стр. 1
Метро
Бауманская, Комсомольская
Часы работы
12:00–00:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Urban Winery
Ресторан / Спартаковская, 3, стр. 1
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«Поле»

© Предоставлено рестораном

Окрошку с пастрами из говяжьего языка в «Поле» заправляют домашним бородинским квасом с добавлением горчицы и хрена (950 р.). Подают в ледяной тарелке, чтобы вкус был по-настоящему освежающим.

Адрес
Зубовская пл., 3, стр. 1
Метро
Парк культуры
Часы работы
12:00–00:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Поле
Ресторан / Зубовская пл., 3, стр. 1
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«Бани Малевича»

© Предоставлено рестораном

Вкусную окрошку можно найти после отдыха и релаксации в «Банях Малевича». Окрошку (750 р.) подают здесь со свежеиспеченным хлебом, готовят или на квасе собственного приготовления или на кефире – по желанию гостя. В составе фермерские овощи, а подается блюдо с нежной отварной говядиной.

Адрес
МО, Одинцовский г. о.,парк Малевича, строение 3
Часы работы
09:00–23:00
Средний чек
3000–6000 р.

«КрабыКутабы»

© Предоставлено рестораном

Классическая окрошка на квасе с запеченной телятиной (990 р.) – настоящий хит ресторана! Поговаривают, что ее едва ли успевают крошить на кухне. Десертная с ароматной малиной и другими ягодами и сорбетом на безалкогольном игристом (1730 руб.) тоже хороша – вкус отсылает в воспоминания о беззаботном детстве!

Адрес
Лесная, 20, стр. 4, фуд-молл «Депо. Москва»
Метро
Белорусская, Новослободская, Менделеевская
Часы работы
пн-чт: 12:00-00:00, пт: 12:00-01:00, сб: 11:00-01:00, вс: 11:00-00:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Крабыкутабы
Ресторан / Лесная, 20, стр. 4, фуд-молл «Депо. Москва»
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«Ян Примус»

© Предоставлено рестораном

Выдающаяся окрошка на ржаном пиве с огуречным бочковым рассолом (470 р.) по заветам журналиста и историка Вильяма Похлебкина появилась в ресторанах «Ян Примус». Именно он настаивал, что самая каноничная окрошка готовится на белом квасе с огуречным рассолом. Здесь рецепт творчески переработали и предложили гостям самый желанный летний суп на бленде темного ржаного пива с бочковым огуречным рассолом.

Адреса
Спартаковская, 23 и другие
Часы работы
стоит уточнить в конкретном филиале
Средний чек
1000–3000 ₽
Ян Примус
Ресторан / Спартаковская, 23
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Китайская грамота

© Предоставлено рестораном

Окрошка по-кантонски ждет вас в ресторане «Китайская грамота». Пожалуй, одно из самых необычных прочтений летнего холодного супа — китайская окрошку с черной лапшой, свежими овощами и говяжьей вырезкой, приготовленная методом сувид (950 р.). В основе блюда — охлажденный томатный бульон с рисовым уксусом, соусом кимчи, зеленью и легкой остротой, благодаря чему вкус сочетает кислые, сладкие и пикантные ноты.

Адрес
Сретенка, 1
Метро
Чистые пруды, Тургеневская, Сретенский бульвар
Часы работы
12:00–00:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Китайская грамота
Ресторан / Сретенка, 1
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«ERWIN.Павильон.Патрики»

© Предоставлено рестораном

В ресторане «ERWIN.Павильон.Патрики» шеф-повар Илья Бучкин в очередной раз вдохновился морскими мотивами и приготовил на суд гостей окрошку на кефире с магаданскими креветками (1250 р.). В составе нежные магаданские креветки, спелое авокадо, освежающий огурец и пикантный редис, а заправляется суп кефиром.

Адрес
Б.Патриарший пер., 5
Метро
Маяковская, Тверская, Краснопресненская
Часы работы
00:00–00:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Erwin. Патрики. Павильон. Пруд
Ресторан / Б.Патриарший пер., 5
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ERWIN.РекаМорео́кеан

© Предоставлено рестораном

Ресторан Александра Раппопорта возвращает сезонное блюдо в двух вариантах: с копчеными карасями (890 р.) и с говядиной (810 р.) — оба на квасе. Основа первого готовится с добавлением дижонской горчицы, сливочного хрена и желтка: получается насыщенный, многослойный вкус с легкой пикантностью. Блюдо подается с карасями горячего копчения, пропитанными ароматным соусом сашими, свежими огурцами, хрустящим редисом, молодым картофелем и перепелиными яйцами. Для тех, кто предпочитает более классическое звучание, в сезонном предложении также представлена окрошка на квасе с нежной говядиной.

Адрес
Кутузовский просп., 2/1, стр. 6
Метро
Киевская
Часы работы
12:00–01:00
Средний чек
3000–6000 ₽

COPEN 57

© Предоставлено рестораном

Здесь окрошку решили сделать с максимальной концентрацией клетчатки! И добавили в нее малосольные огурцы, зеленую спаржу и огуречный кефир (1150 р.). За кисломолочную составляющую (как принято в Скандинавии) в блюде отвечает огуречный кефир, который здесь готовим с добавлением огуречного сока, сметаны, горчицы и хрена.

Адрес
М.Козихинский пер., 10, стр. 1
Метро
Маяковская, Тверская, Пушкинская, Чеховская
Часы работы
14:00–00:00
Средний чек
3000–6000 ₽
Copen 57
Ресторан / М.Козихинский пер., 10, стр. 1
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Parka

© Предоставлено рестораном

Гриль-бар раскрывает тему огня и дыма даже в окрошке. Для поклонников основательных вкусов в меню появилась окрошка с брискетом (790 р.), который традиционно готовят в смокере до идеальной мягкости. Подается суп с квасом или кефиром.

Адреса
Маросейка, 6/8, стр. 1, Пятницкая, 22, стр. 1
Метро
Китай-город; Новокузнецкая, Третьяковская
Часы работы
12:00–06:00
Средний чек
1000–3000 ₽
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