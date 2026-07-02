Главная новинка коллекции холодных супов этого сезона в «Dr. Живаго» — суп на квасе с красной икрой (1650 руб.). Шеф-повар Артем Мухин готовит его с картофелем, огурцами, редисом и укропом, добавляет икру и заправляет квасом с растертыми желтками и горчицей. Второй хит — зеленый холодник (1250 руб.). По сути, это окрошка на квасе с молодой зеленью: спаржей, щавелем, шпинатом и огурцами. Ну и без вечной классики никуда — консерваторы точно порадуются наличию мясной окрошки на квасе или кефире в меню заведения (890 руб.).