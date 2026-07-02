Lúwo
Греческий ресторан Lúwo предлагает гостям нетривиальную версию окрошки со средиземноморским характером. В качестве главного ингредиента в блюде выступает осьминог, а заправляют летний суп айраном (1450 р.).
«Айна»
В меню «Айна» акцент сделан на блюда категории comfort food – а что может быть ближе и роднее, чем окрошка с копченым говяжьим языком на домашнем квасе (1100 р.)? Кстати, вместо куриных яиц в блюде используются перепелиные.
In Out
Ресторан европейской кухни в Хамовниках под руководствам бренд-шефа Андрея Каплунова предлагает своим гостям окрошку с мортаделлой на айране или квасе на выбор (890 р.), которая посыпается сверху сибулетом – зеленым луком.
«Dr. Живаго»
Главная новинка коллекции холодных супов этого сезона в «Dr. Живаго» — суп на квасе с красной икрой (1650 руб.). Шеф-повар Артем Мухин готовит его с картофелем, огурцами, редисом и укропом, добавляет икру и заправляет квасом с растертыми желтками и горчицей. Второй хит — зеленый холодник (1250 руб.). По сути, это окрошка на квасе с молодой зеленью: спаржей, щавелем, шпинатом и огурцами. Ну и без вечной классики никуда — консерваторы точно порадуются наличию мясной окрошки на квасе или кефире в меню заведения (890 руб.).
«Культура встречи»
Эффектная подача любителей окрошки ожидает в ресторане «Культура встречи». В качестве главного героя в блюде выступает масляная рыба холодного копчения, а дополняют суп традиционно овощи и… зеленый укропный квас, заправленный сметаной, хреном, горчицей и желтком (950 р.).
Manul
Manul тоже не обошли стороной эксперименты, итогом которых стала окрошка на березовом квасе с гусиным бульоном с пастрами из языка и мороженым из хрена с горчицей (1100 р.). Ну и важный сибирский ингредиент, который вы не встретите в других московских окрошках — соленый папоротник.
«СибирьСибирь»
Тему сибирских окрошек продолжает «СибирьСибирь» — здесь также стоит пробовать суп с языком на домашнем квасе (860 р.). Блюдо от бренд-шефа Евгения Кузнецова сопровождается горчичным соусом на желтках, хреном, перепелиными яйцами, овощами и отварным говяжьим языком
«Своды»
На Павелецкую следует заглянуть, чтобы попробовать сразу несколько вариантов летнего супа от бренд-шефа Ильдара Шигабутдинова. В меню: классическая версия с докторской колбасой (650 р.), к которой предлагают выбрать квас или кефир; яркий свекольник (650 р.); щавельник с говяжьим языком (700 р.) на сметане и минеральной воде; и даже дальневосточная окрошка (700 р.). Последняя — авторская интерпретация корейского кукси с угрем, японским омлетом и бульоном даси.
Есть даже окрошка на десерт! Ягодный суп с клубникой, малиной и голубикой сопровождается шариком пломбира и желе из шампанского с сусальным золотом и заправляется квасным суслом (700 р.).
Peach
Ищем необычную окрошку во флагманском ресторане Эмина Агаларова — в необычный суп с земляникой здесь добавляют просекко и подают в глыбе льда (2500 р.) Ну и более стандартные варианты с мортаделлой (1900 р.) и ростбифом (2400 р.) тоже имеются.
«Ривьера»
Бронируйте столик на веранде трехэтажного особняка и заказывайте фирменную окрошку на мацони с перечной мятой (720 р.). Нотки этой зелени делают блюдо еще более освежающим – а что еще нужно в разгар дня знойного московского лета?
Atlantica
В популярном морском ресторане окрошку можно найти на домашнем йогурте с черноморским рапаном (690 р.) – морепродукт в блюде очень нежный, с деликатным вкусом. Для любителей вечной классики в меню имеется суп на квасе с ростбифом (690 р.).
Atlantica bistro
В Atlantica bistro пошли дальше и решили удивить всех своей окрошкой с вяленой олениной (590 р.). В качестве заправки можно выбрать квас или кефир. На десерт вместо пирожных делаем ставку на окрошку на просекко со свежими ягодами (790 р.).
Ivanka
Если почувствовали непреодолимое желание съесть свою порцию окрошки с видом на Москва-Сити — не отказывайте себе в удовольствии! В Ivanka вас ждет классическая окрошка на квасе или кефире с курицей и мороженым из хрена (800 р.).
«Белуга»
Продолжая коллекционировать виды, с которыми вы успели попробовать окрошку этим летом в центре Москвы, не забудьте наведаться в «Белугу». Любуясь в окно на Красную площадь можно продегустрировать окрошку с колбасой из осетра на свекольном квасе (1620 р.). Он готовится из свекольного фреша с добавлением бородинского хлеба, сахара и меда. В основе блюда — нарезанная кубиком осетровая колбаса, фермерское яйцо всмятку, ломтики свежих огурцов и редиса, а также молодой кабачок с цветком. Подается с копченой сметаной и черной четверговой солью.
Anna Bistro
Место с уютной атмосферой и кухней на каждый день предлагает два варианта окрошки на выбор. Первая, более классическая – с ветчиной (800 р.) и листьями шисо, известными как японский базилик или японская мята. Вторая – с крабом (1350 р.), дополняется луком сибулет.
Fobs
В Fobs недавно ввели окрошку с фермерской колбасой (550 руб.) и сразу покорили этой позицией сердца всех любителей освежающих супов. Окрошку можно заказать сразу в двух вариантах — на квасе или на кефире. Все как мы любим: свежие огурцы, редис, картофель, яйцо и зелень — ингредиенты создают классическую основу, а фирменные заправки с дижонской горчицей и сливочным хреном дополняют вкус и делают его особенно выразительны.
Sempre
Нельзя взять и не попробовать окрошку в одном из самых зеленых рестранов Москвы! Классическое летнее блюдо собрало в себе все оттенки сезона: молодой картофель, редис, огурец, свежий зеленый горошек, перепелиное яйцо и ароматные травы. А основа из кефира, сметаны и минеральной воды дополнена яблоком, лимонным соком и оливковым маслом, создавая легкий и освежающий вкус. Подается с крабом (1200 р.) или колбасой (600 р.).
«Есть Хинкали & Пить Вино»
Отдельного внимания из нового «Зеленого меню» в «Есть Хинкали & Пить Вино» заслуживает окрошка на айране с языком (650 р.). Характерный зеленый оттенок ей придает сок свежего шпината. Листья сначала пробивают в блендере, затем отжимают через сито и соединяют с айраном. Так привычный летний суп приобретает не только выразительный цвет, но и дополнительную свежесть.
Touché
В винном месте в историческом кластере Трехгорной Мануфактуры в холодный суп на кефире добавляют не только сметану, но и крем-чиз. Подается окрошка с томленым говяжьим языком, отварным картофелем, редисом, красным луком, зернистой горчицей и микрозеленью (840 р.).
Urban Winery
В Urban Winery бренд-шеф Арина Журавлева презентовала гостям окрошку с хересными огурчиками (740 р.). Это авторская вариация блюда с акцентом на непривычный для ресторанов овощ — репу, которую запекли, чтобы заменить картошку.
За норму белка здесь отвечает пастрами из говядины и перепелиные яйца, за умеренную кислинку — маринованные огурчики, а за летние акценты — хрустящий редис. Заправка тоже непростая: она готовится на основе сметаны, хрена, трав, печеного чеснока и зернистой горчицы, а затем у стола блюдо заправляют айраном.
«Поле»
Окрошку с пастрами из говяжьего языка в «Поле» заправляют домашним бородинским квасом с добавлением горчицы и хрена (950 р.). Подают в ледяной тарелке, чтобы вкус был по-настоящему освежающим.
«Бани Малевича»
Вкусную окрошку можно найти после отдыха и релаксации в «Банях Малевича». Окрошку (750 р.) подают здесь со свежеиспеченным хлебом, готовят или на квасе собственного приготовления или на кефире – по желанию гостя. В составе фермерские овощи, а подается блюдо с нежной отварной говядиной.
«КрабыКутабы»
Классическая окрошка на квасе с запеченной телятиной (990 р.) – настоящий хит ресторана! Поговаривают, что ее едва ли успевают крошить на кухне. Десертная с ароматной малиной и другими ягодами и сорбетом на безалкогольном игристом (1730 руб.) тоже хороша – вкус отсылает в воспоминания о беззаботном детстве!
«Ян Примус»
Выдающаяся окрошка на ржаном пиве с огуречным бочковым рассолом (470 р.) по заветам журналиста и историка Вильяма Похлебкина появилась в ресторанах «Ян Примус». Именно он настаивал, что самая каноничная окрошка готовится на белом квасе с огуречным рассолом. Здесь рецепт творчески переработали и предложили гостям самый желанный летний суп на бленде темного ржаного пива с бочковым огуречным рассолом.
Китайская грамота
Окрошка по-кантонски ждет вас в ресторане «Китайская грамота». Пожалуй, одно из самых необычных прочтений летнего холодного супа — китайская окрошку с черной лапшой, свежими овощами и говяжьей вырезкой, приготовленная методом сувид (950 р.). В основе блюда — охлажденный томатный бульон с рисовым уксусом, соусом кимчи, зеленью и легкой остротой, благодаря чему вкус сочетает кислые, сладкие и пикантные ноты.
«ERWIN.Павильон.Патрики»
В ресторане «ERWIN.Павильон.Патрики» шеф-повар Илья Бучкин в очередной раз вдохновился морскими мотивами и приготовил на суд гостей окрошку на кефире с магаданскими креветками (1250 р.). В составе нежные магаданские креветки, спелое авокадо, освежающий огурец и пикантный редис, а заправляется суп кефиром.
ERWIN.РекаМорео́кеан
Ресторан Александра Раппопорта возвращает сезонное блюдо в двух вариантах: с копчеными карасями (890 р.) и с говядиной (810 р.) — оба на квасе. Основа первого готовится с добавлением дижонской горчицы, сливочного хрена и желтка: получается насыщенный, многослойный вкус с легкой пикантностью. Блюдо подается с карасями горячего копчения, пропитанными ароматным соусом сашими, свежими огурцами, хрустящим редисом, молодым картофелем и перепелиными яйцами. Для тех, кто предпочитает более классическое звучание, в сезонном предложении также представлена окрошка на квасе с нежной говядиной.
COPEN 57
Здесь окрошку решили сделать с максимальной концентрацией клетчатки! И добавили в нее малосольные огурцы, зеленую спаржу и огуречный кефир (1150 р.). За кисломолочную составляющую (как принято в Скандинавии) в блюде отвечает огуречный кефир, который здесь готовим с добавлением огуречного сока, сметаны, горчицы и хрена.
Parka
Гриль-бар раскрывает тему огня и дыма даже в окрошке. Для поклонников основательных вкусов в меню появилась окрошка с брискетом (790 р.), который традиционно готовят в смокере до идеальной мягкости. Подается суп с квасом или кефиром.