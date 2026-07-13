FIFA может расширить чемпионат мира по футболу до 64 сборных

Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что организация рассмотрит возможность дальнейшего расширения чемпионата мира по футболу. Число участников турнира может вырасти с нынешних 48 до 64 команд. Об этом, ссылаясь на Blue News, сообщил «Коммерсант».