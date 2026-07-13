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FIFA может расширить чемпионат мира по футболу до 64 сборных

Афиша Daily
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Фото: United Nations Office on Drugs and Crime

Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что организация рассмотрит возможность дальнейшего расширения чемпионата мира по футболу. Число участников турнира может вырасти с нынешних 48 до 64 команд. Об этом, ссылаясь на Blue News, сообщил «Коммерсант».  

Обсуждение этого вопроса начнется после завершения чемпионата мира-2026, финал которого пройдет 19 июля. По словам Инфантино, FIFA стремится сделать мировой футбол более доступным для стран за пределами традиционных футбольных центров.

«Важно учитывать интересы всего мира, а не только Европы и Южной Америки. Нужно дать возможность всем народам воплотить мечту об участии в чемпионате мира», — заявил глава организации.

Инфантино отметил, что участие в крупнейшем футбольном турнире мотивирует небольшие страны развивать национальные сборные и футбольную инфраструктуру.

Чемпионат мира 2026 года уже стал крупнейшим в истории: число участников увеличилось с 32 до 48 команд. По словам президента FIFA, эксперимент оказался успешным: команды со всех континентов сумели набрать очки и забить голы. Благодаря расширению квот на турнир впервые квалифицировались сборные Иордании, Узбекистана, Кабо-Верде и Кюрасао.

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