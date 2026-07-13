FIFA может расширить чемпионат мира по футболу до 64 сборных

Обсуждение этого вопроса начнется после завершения чемпионата мира-2026, финал которого пройдет 19 июля. По словам Инфантино, FIFA стремится сделать мировой футбол более доступным для стран за пределами традиционных футбольных центров.
«Важно учитывать интересы всего мира, а не только Европы и Южной Америки. Нужно дать возможность всем народам воплотить мечту об участии в чемпионате мира», — заявил глава организации.
Инфантино отметил, что участие в крупнейшем футбольном турнире мотивирует небольшие страны развивать национальные сборные и футбольную инфраструктуру.
Чемпионат мира 2026 года уже стал крупнейшим в истории: число участников увеличилось с 32 до 48 команд. По словам президента FIFA, эксперимент оказался успешным: команды со всех континентов сумели набрать очки и забить голы. Благодаря расширению квот на турнир впервые квалифицировались сборные Иордании, Узбекистана, Кабо-Верде и Кюрасао.