Рианна впервые за долгое время вышла на сцену

Рианна появилась в качестве приглашенной гостьи на шоу Jay-Z, которое прошло на Yankee Stadium в Нью-Йорке, пишет The Express Tribune.



Она исполнила хиты «Bitch Better Have My Money» и «Run This Town». До этого Рианна выступала на большой сцене в начале 2023 года в качестве хедлайнера шоу в перерыве Супербоула.



Выступление состоялось в третий и заключительный вечер трехдневного концерта Jay-Z. Каждый день был посвящен важным событиям в карьере рэпера. Первый — 30-летию альбома «Reasonable Doubt», на премьере которого выступили Бейонсе, Блю Айви Картер и Алиша Кис. Второе шоу посвятили 25-летию альбома «The Blueprint», на котором в качестве гостей выступили Эминем и Фаррелл Уильямс.



Рианну и Jay-Z связывает давнее сотрудничество. Он сыграл ключевую роль в карьере певицы, подписав с ней контракт на Def Jam Recordings в 2005 году.

