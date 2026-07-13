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Рианна впервые за долгое время вышла на сцену

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: из соцсетей

Рианна появилась в качестве приглашенной гостьи на шоу Jay-Z, которое прошло на Yankee Stadium в Нью-Йорке, пишет The Express Tribune.

Она исполнила хиты «Bitch Better Have My Money» и «Run This Town». До этого Рианна выступала на большой сцене в начале 2023 года в качестве хедлайнера шоу в перерыве Супербоула. 

Выступление состоялось в третий и заключительный вечер трехдневного концерта Jay-Z. Каждый день был посвящен важным событиям в карьере рэпера. Первый — 30-летию альбома «Reasonable Doubt», на премьере которого выступили Бейонсе, Блю Айви Картер и Алиша Кис. Второе шоу посвятили 25-летию альбома «The Blueprint», на котором в качестве гостей выступили Эминем и Фаррелл Уильямс. 

Рианну и Jay-Z связывает давнее сотрудничество. Он сыграл ключевую роль в карьере певицы, подписав с ней контракт на Def Jam Recordings в 2005 году.
 

Видео: из соцсетей

Недавно вышел тизер документального сериала про рэпера Jay-Z «JAŸ-Z in 8». Премьера состоится этой осенью. Сериал состоит из бесед рэпера со звездным продюсером Риком Рубином, посвященных созданию хитов, творческому процессу и жизненному пути. Релиз приурочен к 30-летию дебютного альбома артиста.

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