Во Франции горят леса Фонтенбло

Во Франции произошло возгорание в лесах Фонтенбло, окружающих одноименный знаменитый королевский дворец. Об этом написала Би-би-си.
Огонь распространился на 800 гектаров. Французские власти охарактеризовали пожар как «опасный» и «исключительного масштаба». Его площадь продолжает расти. Возгорание произошло на фоне аномальной жары в Европе.
Лесной пожар привел к перекрытию дорог, окружающих Париж. Фонтенбло находится от столицы Франции всего в 60 км. Уже сейчас ограничено движение по главной автомагистрали страны, ведущей с севера на юг Франции. Заблокирована также дорога на восток от Парижа.
Проблемы возникли и в железнодорожном сообщении. Линия на юг работает с перебоями, сообщила компания SNCF. Поезда, следовавшие на Лионский вокзал или отправляющиеся с него, задерживались вечером 12 июля на срок до шести часов.
В зону пожаров отправили два самолета для тушения. В Национальной федерации пожарных Франции отметили, что пожарные самолеты впервые отправили из более засушливых южных регионов на север, в предместья Парижа. Огонь ликвидируют также два пожарных вертолета. Кроме того, в работах задействовали самолет наблюдения.