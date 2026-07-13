Во Франции горят леса Фонтенбло

Лесной пожар привел к перекрытию дорог, окружающих Париж. Фонтенбло находится от столицы Франции всего в 60 км. Уже сейчас ограничено движение по главной автомагистрали страны, ведущей с севера на юг Франции. Заблокирована также дорога на восток от Парижа.