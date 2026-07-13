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Швейцарский домик в московском парке Кусково впервые откроют для посетителей

Афиша Daily
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Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы

Швейцарский домик в усадьбе Кусково впервые откроют для горожан. Об этом сообщили на сайте mos.ru.

В день открытия 15 июля в павильоне заработает первая в его истории выставка. Ее название — «Граф С. Д. Шереметев: страницы жизни». Она посвящена последнему владельцу усадьбы и его роли в сохранении исторического наследия.

В экспозицию войдут предметы декоративно-прикладного искусства, редкие документы из фондов музея-заповедника «Останкино и Кусково», а также копии фотографий из собраний Государственного исторического музея и Эрмитажа. Выставка разместится на втором этаже домика. Посетить ее можно будет с 15 июля 2026 года по 27 июня 2027 года.

Швейцарский домик построили в 1870-х годах. Автором проекта выступил архитектор Николай Бенуа. Здание признано объектом культурного наследия федерального значения. Это единственный сохранившийся парковый павильон XIX века в усадьбе Кусково. В 2025 году в нем завершилась реставрация.

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