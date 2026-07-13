Швейцарский домик в московском парке Кусково впервые откроют для посетителей

В экспозицию войдут предметы декоративно-прикладного искусства, редкие документы из фондов музея-заповедника «Останкино и Кусково», а также копии фотографий из собраний Государственного исторического музея и Эрмитажа. Выставка разместится на втором этаже домика. Посетить ее можно будет с 15 июля 2026 года по 27 июня 2027 года.