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Игровая адаптация мультфильма «Рапунцель» выйдет в 2028 году

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Walt Disney Pictures

Премьера лайв-экшн-ремейка мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» по одноименной сказке братьев Гримм состоится в 2028 году. Конкретной даты пока нет.

Роли принцессы и Флинна Райдера исполнят Тиган Крофт и Майло Манхайм. На роль злодейки матушки Готель претендует актриса Кэтрин Хан, известная по сериалам «Это все Агата» и «ВандаВижен». Ранее сообщалось, что Disney вела переговоры со Скарлетт Йоханссон, но актриса отказалась от участия из-за занятости в «Бэтмене-2» и перезапуске «Изгоняющего дьявола».

В лайв-экшн-ремейке мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» сыграет и Диего Луна, известный по «Андору» и «Изгою-один». Пока нет информации, образ какого персонажа он воплотит, но уже известно, что он был создан специально для этой картины.

Режиссером «Рапунцель» выступит Майкл Грейси («Величайший шоумен»). Сценарий написала Дженнифер Кейтин Робинсон («Тор: Любовь и гром») по мотивам анимационной картины 2010 года. 

Оригинальный мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» представил современную интерпретацию классической сказки братьев Гримм о принцессе, запертой в башне. Лента собрала в мировом прокате 592 млн долларов. После успешного релиза картины Disney создала короткометражный спин-офф «Рапунцель: Счастлива навсегда» и сериал «Рапунцель: Новая история».

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