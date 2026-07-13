Игровая адаптация мультфильма «Рапунцель» выйдет в 2028 году

В лайв-экшн-ремейке мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» сыграет и Диего Луна, известный по «Андору» и «Изгою-один». Пока нет информации, образ какого персонажа он воплотит, но уже известно, что он был создан специально для этой картины.