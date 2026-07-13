В «Жан-Жаке» одновременно отметят полуфинал чемпионата мира по футболу и День взятия Бастилии

По такому случаю в заведении один день будут подавать устрицы по специальной цене (количество ограничено). До вечера всех желающих будут угощать мороженым. В 19.00 на аккордеоне начнет играть Антон Хритохин, а с 22.00 гости смогут поболеть за Францию во время прямой трансляции матча. Матч будут показывать во всех залах Жан-Жака, включая веранду.