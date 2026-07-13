Paramount выпустит новый «Кошмар на улице Вязов»
Собака из Москвы стала приемной мамой для найденного на улице котенка
На веранде Fābula Radio электронные музыканты озвучат 11 работ Дзиги Вертова
Евросоюз планирует ограничить доступ детей к соцсетям
Исследование: люди с афантазией тоже видят сны, но чаще ощущают в них запахи и прикосновения
В Москве закроется первое кафе «Булка», расположенное на Большой Грузинской улице
В Волгоградской области зарегистрирован первый случай лихорадки Западного Нила
С Navai хотят взыскать 91 000 рублей за ДТП в центре Москвы
В Москве 20 июля закроется корейское бистро Kook
Из России возобновят прямые рейсы на вьетнамский остров Фукуок
«Лауд», Дельфин и Mirèle: «Фестик-2026» представил программу фестиваля
Собянин открыл в Москве восемь новых зон отдыха у воды
Том Круз, Джесси Племонс и Риз Ахмед появились в трейлере «Диггера» Алехандро Гонсалеса Иньярриту
Проект «Люди любят» от «Хлебозавода» в июле посвящен фотографии
Россияне стали реже ходить в кафе и рестораны
«Майкл» стал первым байопиком, собравшим в прокате 1 млрд долларов
Игровая адаптация мультфильма «Рапунцель» выйдет в 2028 году
Швейцарский домик в московском парке Кусково впервые откроют для посетителей
Россияне назвали Казань гастрономической столицей страны
ФИФА может расширить чемпионат мира по футболу до 64 сборных
Рианна впервые за долгое время вышла на сцену
В Амстердаме в мусоре нашли картину XVII века, похищенную нацистами
Синоптик: 30-градусная жара вернется в Москву на выходных
Российским кинотеатрам рекомендовали не показывать нового «Человека-паука» до 20 августа
Во Франции горят леса Фонтенбло
Венсан Линдон в роли бывшего каторжника Жана Вальжана в дублированном трейлере «Отверженных»
Авиакомпания S7 Airlines первой в России запустила сервис чаевых для бортпроводников
Карина Разумовская и Лянка Грыу в первом тизере «Леса» по роману Светланы Тюльбашевой

В «Жан-Жаке» одновременно отметят полуфинал чемпионата мира по футболу и День взятия Бастилии

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: пресс-материалы

14 июля в «Жан-Жаке» будут праздновать сразу по двум поводам: полуфинал чемпионата мира по футболу, где сборная Франции встретится с Испанией, и День взятия Бастилии — главный национальный праздник Франции. В этот вечер все гости будут громко скандировать: «Vive la France!»

По такому случаю в заведении один день будут подавать устрицы по специальной цене (количество ограничено). До вечера всех желающих будут угощать мороженым. В 19.00 на аккордеоне начнет играть Антон Хритохин, а с 22.00 гости смогут поболеть за Францию во время прямой трансляции матча. Матч будут показывать во всех залах Жан-Жака, включая веранду. 

Расскажите друзьям