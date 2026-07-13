Исследование: люди с афантазией тоже видят сны, но чаще ощущают в них запахи и прикосновения

Авторы работы опросили 84 человека с афантазией и 121 участника без этой особенности, попросив их рассказать о своем воображении и сновидениях. Выяснилось, что большинство людей с афантазией действительно редко видят яркие визуальные сны. Однако часть участников сообщила, что во сне их мозг все же способен создавать полноценные изображения, несмотря на невозможность визуализировать что-либо в бодрствующем состоянии.