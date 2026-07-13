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Исследование: люди с афантазией тоже видят сны, но чаще ощущают в них запахи и прикосновения

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Warner Bros. Pictures

Люди с афантазией — особенностью восприятия, при которой человек не способен мысленно создавать зрительные образы, — могут видеть сны совершенно по-разному. К такому выводу пришли ученые из Университета Квинсленда в Австралии.

Афантазия не позволяет человеку рисовать картинки в голове: например, представлять лица персонажей книги или знакомые пейзажи. Однако новое исследование показало, что отсутствие визуального воображения не всегда означает полное отсутствие образов во сне.

Авторы работы опросили 84 человека с афантазией и 121 участника без этой особенности, попросив их рассказать о своем воображении и сновидениях. Выяснилось, что большинство людей с афантазией действительно редко видят яркие визуальные сны. Однако часть участников сообщила, что во сне их мозг все же способен создавать полноценные изображения, несмотря на невозможность визуализировать что-либо в бодрствующем состоянии.

При этом люди с афантазией чаще других рассказывали о необычных сенсорных переживаниях во сне. Они нередко ощущали прикосновения, вкусы и запахи, а некоторые даже сообщали, что могли слышать ароматы.

Исследователи отмечают, что афантазия может проявляться по-разному: одни люди не способны создавать мысленные образы ни во сне, ни наяву, тогда как у других отдельные виды воображения — например, музыкальное, тактильное или обонятельное — остаются хорошо развитыми.

По мнению ученых, изучение этого феномена поможет лучше понять работу человеческого сознания и может оказаться полезным для исследований в области образования и когнитивных наук.

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