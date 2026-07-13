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Проект «Люди любят» от «Хлебозавода» в июле посвящен фотографии

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Хлебозавод»

Общественное пространство «Хлебозавод» продолжает проект «Люди любят» и в июле посвящает программу тем, кто смотрит на город через объектив. На площадке пройдет ряд специальных тематических мероприятий.

Открывает месяц опен-колл «Люди любят замечать»: «Хлебозавод», фотолаборатория Filmly и Школа Родченко просят желающих присылать снимки, где город предстает не фоном, а главным героем кадра. Лучшие работы отберут фотограф Миша Кепкин и жюри. Авторы получат специальные призы. Прием заявок открыт до 26 июля включительно.

Параллельно Школа Родченко проведет портретную мастерскую, где участники разберут культовые городские портреты и приемы известных фотографов. Затем они выйдут на улицу, чтобы воспроизвести выбранный референс в реальных условиях.

Беговой бренд Gri вместе с Filmly организуют фотопробежку. Фотограф Гоша Бергал проведет фотопрогулку по окрестностям «Хлебозавода» и покажет, как работа на улице развивает навык быстро ловить сюжет. После он отдельно разберет работы всех участников.

Завершится месяц Днем пленочного бадди от Filmly. На мероприятии будут ждать тех, кто уже снимает на пленку или хочет попробовать впервые. Команда лаборатории расскажет об инструментах, поможет с настройками, ответит на вопросы и предоставит камеры из своей коллекции для фотопрогулки по «Хлебозаводу».

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