Проект «Люди любят» от «Хлебозавода» в июле посвящен фотографии

Завершится месяц Днем пленочного бадди от Filmly. На мероприятии будут ждать тех, кто уже снимает на пленку или хочет попробовать впервые. Команда лаборатории расскажет об инструментах, поможет с настройками, ответит на вопросы и предоставит камеры из своей коллекции для фотопрогулки по «Хлебозаводу».