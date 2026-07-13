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Собянин открыл в Москве восемь новых зон отдыха у воды

Афиша Daily
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Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

В Москве расширили список благоустроенных зон отдыха у воды: Сергей Собянин включил в городской перечень еще восемь площадок нового формата. Теперь в столице насчитывается 15 современных пляжных пространств. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы. 

Новые зоны отдыха появились у Гольяновского, Большого Перовского и Большого Очаковского прудов, а также у Удальцовских, Новоясеневских, Бирюлевских и Черневских прудов и Центрального пруда в Солнцеве. Их благоустройство завершилось в мае и июне этого года.

Главным элементом обновленных пространств стали пляжные зоны с деревянными настилами, белым песком, шезлонгами, лежаками, навесами и зонтами от солнца. Там, где позволяли технические условия, оборудовали бассейны с раздевалками и душевыми. Например, они появились на Гольяновском и Черневском прудах.

Помимо пляжей, в новых пространствах открыли спортивные площадки для воркаута и волейбола, детские игровые зоны, установили качели, гамаки и беседки. Также на территориях работают кафе, медпункты и спасательные посты, а безопасность обеспечивают системы видеонаблюдения и оповещения.

Всего сейчас в Москве функционируют 139 организованных мест отдыха у воды во всех округах города. Кроме того, в рамках проекта «Лето в Москве» в столичных парках работают 41 зона отдыха у воды и 25 площадок с бассейнами.

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