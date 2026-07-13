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В Москве 20 июля закроется корейское бистро Kook

Афиша Daily
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Фото: restorating.ru

Ресторанный холдинг LB Group (J'Pan, Wu Shu, Senti Menti, Nene) объявил о закрытии одного из своих проектов — корейского бистро Kook на Петровском бульваре. Об этом говорится в телеграм-канале заведения.

Оно будет работать до 19 июля. «Спустя столько встреч, разговоров, любимых блюд и теплых вечеров мы закрываем Kook. Спасибо каждому, кто приходил к нам, собирался с друзьями за одним столом, открывал для себя корейскую кухню и становился частью истории», — написала команда проекта.

Kook заработал в ноябре 2022 года. В 2023 году появилась вторая точка бистро на Мясницкой, но позднее ее закрыли.

Недавно стало известно, что московская «Рюмочная в Зюзино» будет работать как минимум до конца сентября. Ее планировали закрыть еще весной, поскольку здание, в котором она находится, попало под снос по программе реновации. Однако очередное заседение по поводу сноса перенесли на более поздний срок.

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