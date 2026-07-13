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«Лауд», Дельфин и Mirèle: «Фестик-2026» представил программу фестиваля

Афиша Daily
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Фото: пресс-материалы

«Диско-клуб» поделился с «Афишей Daily» программой «Фестика-2026». В этом году мероприятие, объединяющее музыку, гастрономию и спорт, впервые продлится три дня — с 21 по 23 августа.

В пятницу, 21 августа, на сцену выйдет Voskresenskii — рэп-артист новой волны, автор треков «Быть богатым», «Русская кукла», «Покажи, как ты танцуешь» и коллабораций с Платиной, Saluki и Scally Milano, уфимское трио «Лауд», один из самых ярких саундклауд-рэперов Villian, The Pak с хитом «Дэфо» и Daily Slime.

В субботу, 22 августа, к ним присоединятся «Прыгай киска» во главе с Петаром Мартичем, культовая группа «Дельфин», электронный продюсер Biicla, автор треков «GoodDayFlopTray», «Krug» и «Superagent» DJ Stonik1917, Солова, Евтела, белорусский техно-дуэт Police in Paris, диджеи из ростера System 108 Errortica и Kovyazin D, а также Archanga, «Стерео Ширина» и «Казускома».

© Пресс-материалы

В завершающий день на сцену выйдут «Инфекция», Mirèle, «Масла», G-Pol & Jeam Biscuit, Xrustalic, Dominique Mara, Mashkov и Tapenight. Визитная карточка музыкального фестиваля — большие секретные гости, которых объявляют только в самый последний момент. На прошлых фестивалях выступали Дмитрий Маликов, Лолита, Ольга Бузова, Татьяна Буланова, группа «Винтаж», Игорь Николаев и Кай Метов.

«Диско-клуб» — это клубный проект, стартовавший в конце 2020 года. Сначала он организовывал вечеринки, а потом вырос в крупное культурное комьюнити, где встречаются музыка, мода, искусство и диджитал. «Мы — эпицентр современной сцены и трамплин для новых артистов», — говорят о себе создатели «Диско-клуба». «Фестик» команда проводит с 2022 года в последние выходные лета. В 2025 году он состоялся на территории ДК «Альфа Кристалл» и собрал более 10 000 гостей, в четвертый раз подтвердив статус  одного из главных событий сезона.

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