В Волгоградской области зарегистрирован первый случай лихорадки Западного Нила

В Волгоградской области врачи зафиксировали первый случай лихорадки Западного Нила. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.



Заболевание нашли у пациента из Волгограда. В ведомстве отметили, что прививок от лихорадки нет. Самый эффективный способ избежать заражение — предотвратить укусы комаров.



Лихорадка Западного Нила — природно-очаговая инфекция. Среди ее осложнений: менингит, менингоэнцефалит или острый вялый паралич. Основными переносчиками выступают кровососущие комары. Иногда она передается из-за укуса иксодовых и аргасовых клещей, во время посещения лесов, водоемов, дачных участков и при работе на открытом воздухе.



Недавно стало известно, что Google хочет выпустить в Калифорнии и Флориде до 64 млн специально обработанных комаров, чтобы снизить их численность. Компания ждет разрешения от американских регуляторов.