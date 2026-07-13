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В Волгоградской области зарегистрирован первый случай лихорадки Западного Нила

Афиша Daily
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Фото: Mufid Majnun/Unsplash

В Волгоградской области врачи зафиксировали первый случай лихорадки Западного Нила. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Заболевание нашли у пациента из Волгограда. В ведомстве отметили, что прививок от лихорадки нет. Самый эффективный способ избежать заражение — предотвратить укусы комаров. 

Лихорадка Западного Нила — природно-очаговая инфекция. Среди ее осложнений: менингит, менингоэнцефалит или острый вялый паралич.  Основными переносчиками выступают кровососущие комары. Иногда она передается из-за укуса иксодовых и аргасовых клещей, во время посещения лесов, водоемов, дачных участков и при работе на открытом воздухе.

Недавно стало известно, что Google хочет выпустить в Калифорнии и Флориде до 64 млн специально обработанных комаров, чтобы снизить их численность. Компания ждет разрешения от американских регуляторов.

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