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С Navai хотят взыскать 91 000 рублей за ДТП в центре Москвы

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @navaib

Центр организации Дорожного движения правительства Москвы (ГКУ ЦОДД) хочет взыскать с рэпера Navai свыше 91 тыс. рублей за повреждение дорожной инфраструктуры после ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Из искового заявления следует,  что в результате происшествия были повреждены технические средства организации дорожного движения: транспортная колонка, светофор, удлинитель на колонку и два дорожных знака. Сумма материального ущерба с учетом проведенных ремонтных работ составила 91 282 рубля.

Авария случилась вечером 5 мая на Зубовском бульваре. Машину без номеров, на которой ехал музыкант, развернуло и подбросило. После этого автомобиль врезался в столб.

Ни Navai, ни кто-либо другой в ходе инцидента не пострадал. По информации РИА «Новости», артист после происшествия переоделся в другую одежду и пытался скрыться от прохожих в другой машине.

Сам Navai заявил, что не установил номера на машину, поскольку только недавно стал ее владельцем. Он подчеркнул, что ехал не быстро, а причиной аварии стали плохие гоночные колеса. Позднее артист сказал, что автомобиль был арендованным.

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