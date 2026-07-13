С Navai хотят взыскать 91 000 рублей за ДТП в центре Москвы

Центр организации Дорожного движения правительства Москвы (ГКУ ЦОДД) хочет взыскать с рэпера Navai свыше 91 тыс. рублей за повреждение дорожной инфраструктуры после ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Из искового заявления следует, что в результате происшествия были повреждены технические средства организации дорожного движения: транспортная колонка, светофор, удлинитель на колонку и два дорожных знака. Сумма материального ущерба с учетом проведенных ремонтных работ составила 91 282 рубля.
Авария случилась вечером 5 мая на Зубовском бульваре. Машину без номеров, на которой ехал музыкант, развернуло и подбросило. После этого автомобиль врезался в столб.
Ни Navai, ни кто-либо другой в ходе инцидента не пострадал. По информации РИА «Новости», артист после происшествия переоделся в другую одежду и пытался скрыться от прохожих в другой машине.