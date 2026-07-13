Одной из главных находок стала ступенчатая пирамида высотой около 13 метров, а также многочисленные стелы, алтари и жертвенники. На одной из каменных плит ученые обнаружили изображения правителя и сцены массовых казней, а также даты, относящиеся к VII и IX векам.