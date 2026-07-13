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Археологи нашли нетронутый город майя — он может помочь разгадать причину гибели цивилизации

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Rob Young

В мексиканских джунглях археологи обнаружили ранее неизвестный и практически нетронутый город майя, который получил название Минанбе — «Здесь нет дороги». Ученые считают, что находка может приблизить ответ на один из главных вопросов мезоамериканской истории: почему исчезла цивилизация майя. Об этом сообщило РИА «Новости». 

Город нашли в биосферном заповеднике Калакмуль на полуострове Юкатан. Исследователи заметили его благодаря аэрофотосъемке: под густой растительностью обнаружились геометрически правильные структуры. Добраться до места оказалось непросто — часть пути ученые преодолели на квадроциклах, а затем несколько километров пробирались через джунгли пешком.

На территории площадью около 15 гектаров сохранились дворцы, площади, храмовые комплексы и развитая система террас и каналов. Особый интерес вызывает то, что город практически не пострадал от мародеров, поэтому археологи получили редкую возможность изучить памятник в почти первозданном состоянии.

Одной из главных находок стала ступенчатая пирамида высотой около 13 метров, а также многочисленные стелы, алтари и жертвенники. На одной из каменных плит ученые обнаружили изображения правителя и сцены массовых казней, а также даты, относящиеся к VII и IX векам.

Исследователи предполагают, что Минанбе стал одним из последних крупных центров майя перед крахом цивилизации. По их мнению, в поздний период сюда могли переселяться люди из других регионов, спасаясь от затяжной засухи и политических кризисов.

Эта версия совпадает с выводами других недавних исследований. Ранее ученые изучили древний город Ицан в Гватемале и выяснили, что даже районы, где климат оставался относительно благоприятным, в итоге были покинуты.

Сегодня все больше исследователей склоняются к тому, что исчезновение майя было вызвано не одной катастрофой, а цепочкой взаимосвязанных кризисов. Продолжительные засухи могли привести к голоду, войнам за ресурсы, массовым миграциям и разрушению торговых и политических связей между городами-государствами.

Минанбе может стать одним из ключевых свидетельств этого периода. Изучение города и найденных артефактов, возможно, поможет лучше понять последние десятилетия существования одной из самых загадочных цивилизаций древнего мира.

В 2023 году археологи  в джунглях полуострова Юкатан обнаружили ранее неизвестный город племени майя. Это поселение было важным региональным центром в период между 250 и 1000 годами. А в 2024-м был случайно найден древний город, который назвали Валерианой. По словам археологов, этот «мегаполис», «обладающий признаками столицы», «спрятан у всех на виду», так как находится всего в 15 минутах ходьбы от крупной дороги в районе Кспуджил, где сейчас живет в основном народ майя.

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