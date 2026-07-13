Евросоюз планирует ограничить доступ детей к соцсетям

Еврокомиссия готовит масштабные ограничения на использование социальных сетей детьми и подростками. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщило издание Reuters.
По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия изучает рекомендации экспертов, согласно которым детям младше 13 лет могут разрешить пользоваться соцсетями только ограниченное время и под присмотром родителей, учителей или опекунов. По мере взросления доступ к платформам предлагается постепенно расширять.
Конкретный законопроект планируют представить в конце лета. А официально инициативу могут анонсировать уже в сентябре во время ежегодного обращения главы Еврокомиссии.
«Вопрос уже не в том, сталкиваются ли дети с рисками в интернете, а в том, что мы можем сделать, чтобы обеспечить детям более безопасное начало жизни в сети», — заявила фон дер Ляйен.
Ограничения могут затронуть не только социальные сети, но и другие цифровые сервисы, которые власти считают потенциально вредными или вызывающими зависимость. В первую очередь речь идет о TikTok, YouTube и других платформах.
Если инициатива будет принята, она станет одной из крупнейших попыток ограничить доступ несовершеннолетних к соцсетям на уровне целого региона. Ранее похожие меры уже обсуждали или вводили Австралия, Великобритания, Китай, Индия и США.