Джуди Денч подбросила дохлую крысу в почтовый ящик соседки

Денч отмечала, что больше не может посещать мероприятия или выходить в свет одна. Она также говорила, что у нее испортилась кратковременная память. Тем не менее артистка до сих пор помнит длинные отрывки из произведений Шекспира, выученные ею десятилетия назад.