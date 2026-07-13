Джуди Денч подбросила дохлую крысу в почтовый ящик соседки

Британская актриса Джуди Денч рассказала в подкасте «Thi Natural Life», который выпускает Би-би-си, «ужасной историей» из детства. Однажды будущая дама-командор ордена Британской империи подбросила соседке дохлую крысу.
Денч вместе с братьями таким жутким образом подшутила над некой мисс Лейзенби. Та жила по соседству и не слишком ладила с детьми. Если те случайно забрасывали мячи в ее сад, она не возвращала им инвентарь.
«Мальчики играли в крикет в саду, и они постоянно перебрасывали мячи в другие сады. Была одна женщина по имени мисс Лейзенби, и она никогда не возвращала нам мячи», — пояснила Денч.
Актриса поделилась, что однажды ее братья нашли в сарае мертвую крысу. Они завернули тушку в пакет и попросили сестру просунуть сверток в почтовое окошко в двери мисс Лейзенби.
Денч согласилась на проделку. Дети прикрепили к «посылке» записку со словами «Пожалуйста, верните нам наши мячи». Мячи после сюрприза соседка им, разумеется, не вернула.
В декабре Джуди Денч исполнился 91 год. В последние годы она отошла от актерской деятельности из-за проблем со здоровьем. Еще в 2012 году она признавалась, что столкнулась с возрастной макулярной дегенерацией — заболеванием глаз, которое считается основной причиной потери зрения в Великобритании.
Денч отмечала, что больше не может посещать мероприятия или выходить в свет одна. Она также говорила, что у нее испортилась кратковременная память. Тем не менее артистка до сих пор помнит длинные отрывки из произведений Шекспира, выученные ею десятилетия назад.
В июне лондонский театр «Шафтсбери» официально изменил имя в честь Джуди Денч, чтобы ее наследие «продолжало вдохновлять будущие поколения артистов и зрителей». Актриса была «по-настоящему потрясена» этой новостью и заявила, что театр «всегда занимал особое место» в ее сердце. «Живой театр по-прежнему играет огромную роль как способ рассказывать истории и развлекать зрителей, и именно к этому я стремилась всю свою трудовую жизнь», — подчеркнула она.