Paramount выпустит новый «Кошмар на улице Вязов»

Новую часть франшизы создаст подразделение Paramount Primal — его возглавляют продюсеры «Варвара» Дж.Д.Лифшиц и Рафаэль Маргулес. Среди продюсеров будут вдова Крейвена Ия Лабунка, его сын Джонатан и юрист Марк Тоберофф.



«Мы с нетерпением ждем возможности представить мир „Кошмара на улице Вязов“ Уэса Крейвена новому и крайне заинтересованному поколению поклонников. Мы знаем, что Уэс был бы в восторге от того, как ужасы наконец-то занимают свое заслуженное место в культурном каноне», — отметила Лабунка.