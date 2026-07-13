Paramount выпустит новый «Кошмар на улице Вязов»

Студия Paramount Pictures выпустит новый фильм «Кошмар на улице Вязов». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Компания заключила сделку на приобретение прав на культовую историю о мистическом убийце из снов с обожженным лицом. Правами владеют наследники режиссера первого хоррора Уэса Крейвена.
Новую часть франшизы создаст подразделение Paramount Primal — его возглавляют продюсеры «Варвара» Дж.Д.Лифшиц и Рафаэль Маргулес. Среди продюсеров будут вдова Крейвена Ия Лабунка, его сын Джонатан и юрист Марк Тоберофф.
«Мы с нетерпением ждем возможности представить мир „Кошмара на улице Вязов“ Уэса Крейвена новому и крайне заинтересованному поколению поклонников. Мы знаем, что Уэс был бы в восторге от того, как ужасы наконец-то занимают свое заслуженное место в культурном каноне», — отметила Лабунка.
Компания New Line Cinema, а позже и ее корпоративный владелец Warner Bros., ранее владела всеми правами на «Кошмар на улице Вязов», поскольку именно она сняла оригинальный фильм в 1984 году. Эта лента положила начало франшизе, в которую вошли еще семь кинокартин и перезапуск 2010 года.
Наследники Крейвена вернули себе права на сценарий в 2019 году при помощи Тобероффа. New Line по-прежнему сохраняет международные права на «Кошмар на улице Вязов».