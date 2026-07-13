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Paramount выпустит новый «Кошмар на улице Вязов»

Афиша Daily
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Студия Paramount Pictures выпустит новый фильм «Кошмар на улице Вязов». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Компания заключила сделку на приобретение прав на культовую историю о мистическом убийце из снов с обожженным лицом. Правами владеют наследники режиссера первого хоррора Уэса Крейвена.

Новую часть франшизы создаст подразделение Paramount Primal — его возглавляют продюсеры «Варвара» Дж.Д.Лифшиц и Рафаэль Маргулес. Среди продюсеров будут вдова Крейвена Ия Лабунка, его сын Джонатан и юрист Марк Тоберофф.

«Мы с нетерпением ждем возможности представить мир „Кошмара на улице Вязов“ Уэса Крейвена новому и крайне заинтересованному поколению поклонников. Мы знаем, что Уэс был бы в восторге от того, как ужасы наконец-то занимают свое заслуженное место в культурном каноне», — отметила Лабунка.

Компания New Line Cinema, а позже и ее корпоративный владелец Warner Bros., ранее владела всеми правами на «Кошмар на улице Вязов», поскольку именно она сняла оригинальный фильм в 1984 году. Эта лента положила начало франшизе, в которую вошли еще семь кинокартин и перезапуск 2010 года.

Наследники Крейвена вернули себе права на сценарий в 2019 году при помощи Тобероффа. New Line по-прежнему сохраняет международные права на «Кошмар на улице Вязов».

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