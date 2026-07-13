Дизайнер BMW Пьер Леклерк стал гражданином России

Бельгийский дизайнер Пьер Леклерк, разработавший облик автомобилей BMW X5 и X6, получил российский паспорт. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
В связи с чем Леклерк решил стать гражданином России, не уточняется. Чтобы окончательно вступить в гражданство, дизайнеру нужно будет в течение года принести присягу.
Пьер Леклерк родился 29 июля 1972 года в бельгийской повинции Валлония. Он изучал дизайн сперва в Бельгии, а затем в США. Леклерк начал карьеру в итальянской компании Zagato, работавшей с брендами Alfa Romeo, Ferrari, Maserati и другими.
Затем он перешел в Ford, а после этого — в BMW. Леклерк проработал в немецком автоконцерне 13 лет. Также Леклерк сотрудничал с китайскими производителями, в том числе разрабатывал марки Haval и Wei, а также с корейской Kia Motors. В 2018 году Леклерк стал шеф-дизайнером Citroen.