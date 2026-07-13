Дизайнер BMW Пьер Леклерк стал гражданином России

Затем он перешел в Ford, а после этого — в BMW. Леклерк проработал в немецком автоконцерне 13 лет. Также Леклерк сотрудничал с китайскими производителями, в том числе разрабатывал марки Haval и Wei, а также с корейской Kia Motors. В 2018 году Леклерк стал шеф-дизайнером Citroen.