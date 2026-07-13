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Из России возобновят прямые рейсы на вьетнамский остров Фукуок

Афиша Daily
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Фото: Vivu Vietnam/Unsplash

В сезоне осень-зима 2026/2027 появятся прямые рейсы из России на вьетнамский остров Фукуок, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Их запустит туроператор Pegas Touristik в сотрудничестве с авиакомпанией «Икар». Без пересадок на курорт можно будет улететь из нескольких российских городов. Первые рейсы будут выполняться из Екатеринбурга (с 21 октября). Затем из Новосибирска (с 27 октября), Красноярска (с 30 октября) и Москвы (с 31 октября). «Рейсы из Москвы и Екатеринбурга выполняются цепочкой на 13 ночей, из Новосибирска и Красноярска — 12 ночей. Для тех, кто хочет задержаться на курортах Фукуока подольше, доступны туры на 24–26 и даже 37 ночей», — говорится на сайте АТОР.

Сейчас для россиян сохраняется безвизовый въезд во Вьетнам на срок до 45 дней. Для него нужен только загранпаспорт.

Недавно стало известно, что в 2026 году количество бронирований туров во Вьетнам увеличилось в 8,8 раза относительно 2025 года. Лидером по объему бронирований в Азии с начала года стал Таиланд. Средний чек трат в стране увеличился на 6% и достиг 236 500 рублей.

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